Youth held for harassing minor, entering home

Chhatrapati Sambhajinagar

Waluj MIDC police booked Abhishek Kasure (26,Tisgaon), for repeatedly harassing a 16-year-old girl and barging into her house.

Police said Kasure had been following the girl for six months, pressuring her for marriage despite warnings from her parents. He allegedly stopped her near her college, at petrol pumps, and in the Khawda area. On 13 November, between 5 and 5.30 pm, he entered her home while she was cooking, grabbed her hand, and questioned her refusal to marry him. Her minor brother saw the incident, hit Kasure with a rod, and forced him to flee. Waluj MIDC police registered a case and launched further investigation.