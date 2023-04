झोडियाक प्रस्तुत समर २०२३; पोसिटानो लिनेन कलेक्शन इटालियन रिवेराच्या अमल्फी कोस्टवर दिसणाऱ्या उन्हाळ्याच्या रंगांनी प्रेरित

Zodiac Positano Linen Collection

Ahmedabad (Gujarat) [India], April 10: लिनेन कपडे विणण्यासाठी वापरण्यात येणारे सर्वात जुने तंतू आहे. पटसनच्या (Flax) स्टेमपासून घेतलेले लिनेन हे जगातील सर्वात मजबूत नैसर्गिक फायबर मानले जाते. लिनेन फॅब्रिकचे विणणे हे सुनिश्चित करते की हवेची हालचाल सुलभ होते आणि त्यामुळे उन्हाळ्यासाठी ते एक आदर्श फॅब्रिक आहे.

फ्रान्सच्या नॉर्मंडी प्रदेशात उगवलेल्या पटसनपासून (Flax) विणलेल्या आणि जगातील सर्वोत्तम दर्जाच्या पटसनपैकी (Flax) एक असलेल्या लिनेनचे झोडियाक वापरते. या प्रदेशाची अनोखी माती आणि हवामान, स्थानिक शेतकर्यांच्या अनेक पिढ्यांच्या पटसनच्या (Flax) कौशल्यासह एकत्रित केल्यावर, परिणामतः लांब, आकारदार पटसनची (Flax) झाडे आणि खूप उच्च दर्जाचे लिनेनचे कापड तयार होते.

लिनेन शर्ट प्रत्येक वॉश आणि परिधान करताना अधिक आरामदायक होतात आणि त्यांच्या सुंदर, नैसर्गिक सुरकुत्या तुमच्या उन्हाळ्याच्या लूकमध्ये नक्कीच भर घालतील.

या संग्रहातील रंग इटालियन रिवेराच्या अमल्फी किनार्यावरील पॉसिटानो या विचित्र शहराचे मोहक दृश्य टिपतात, ज्यामध्ये बेज, गुलाबी, पिवळा आणि टेरा कोटा घरे टेकड्यांपासून निळ्या आणि स्वच्छ भूमध्यसागरीय पाण्यापर्यंत खाली उतरलेली आहेत. ते सॉलिड्स, पट्टे आणि चेक्सच्या विस्तृत श्रेणीमध्ये लहान आणि लांब बाहींमध्ये उपलब्ध आहेत आणि झोडियाक लिनन जॅकेट, ट्राउझर्स आणि टर्टलनेकसह एकत्रित केले जाऊ शकतात आणि एक उत्तम जोडी तयार करू शकतात.

लॉन्च प्रसंगी बोलताना, श्री. सलमान नुरानी, व्हाईस चेअरमन आणि एमडी, ZCCL म्हणाले, “आम्ही जवळजवळ दोन दशकांपासून भारतातील समजूतदार पुरुषांसाठी रेडी-टू-वेअर लिनेनचा सर्वोत्तम संग्रह प्रदान केला आहे. दरवर्षी आमचे ग्राहक भारतातील उच्च तापमानासह त्यांच्या उन्हाळ्यातील कपड्यांमध्ये सुधारणा करण्याचे निमित्त शोधतात.”

झोडियाकच्या 2023 पोसिटानो संग्रहाचे पूर्वावलोकन करण्यासाठी

ZCCL बद्दल

झोडियाक क्लोथिंग कंपनी लिमिटेड (ZCCL) ही एक अनुलंब-एकत्रित, आंतरराष्ट्रीय कंपनी आहे जी डिझाइन, उत्पादन, वितरणापासून किरकोळ विक्रीपर्यंत संपूर्ण कपड्यांची साखळी नियंत्रित करते. भारतात उत्पादन बेस आणि भारत, यूके, जर्मनी आणि यूएसए मधील विक्री कार्यालयांसह, ZCCL अंदाजे 2500 लोकांना रोजगार देते. कंपनीच्या मुंबई कॉर्पोरेट कार्यालयात 5,000 चौरस फूट इटालियन इन्स्पायर्ड डिझाइन स्टुडिओ आहे, जी LEED गोल्ड प्रमाणित इमारत आहे. ब्रँडची भारतात १०० हून अधिक कंपनी व्यवस्थापित स्टोअर्स आणि १००० हून अधिक मल्टी-ब्रँड किरकोळ विक्रेत्यांमार्फत वाजवी किमतीत विक्री केली जाते.

