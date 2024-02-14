Shining a Spotlight on India's Brightest Talents: The Indian Alert Releases the 40under40
By ANI | Published: February 14, 2024 10:07 AM2024-02-14T10:07:16+5:302024-02-14T10:10:06+5:30
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New Delhi [India], February 14: Introducing The Indian Alert's 40under40 list! We are proud to showcase and celebrate the brightest talents in India under the age of 40. From entrepreneurs to artists, this list features incredible individuals who are making a difference in their respective fields.
1. SETU SHAH - DIRECTOR, ORACLE
2. SAURABH DIXIT - GENERAL MANAGER, BRAND MARKETING, PTC NETWORK
3. SACHIN BANGERA - VICE PRESIDENT, PEOPLE FOR THE ETHICAL TREATMENT OF ANIMAL ( PETA ) INDIA
4. SUBHARUN PAL - DISTINGUISHED ACADEMIC RESEARCHER | CELEBRATED AUTHOR | VISIONARY MULTIDISCIPLINARY LEADER | STRATEGIC INDEPENDENT BUSINESS CONSULTANT
5. YASH SURYAVANSHI - FOUNDER & CEO, TECHNOCYBER FINANCE CONSULTANCY
6. HIMANSHU TALWAR
7. KARAN RUGHANI - FOUNDER & CEO, ENTERTAINMENT SPORTZ PRIVATE LIMITED
8. ADITTI JAIN - FOUNDER & CEO, IKICHIC PVT. LTD
9. TANVI MAHAJAN PUNDORA - CO-FOUNDER & CEO, HASSLEBAE LLP
10. NITIN KHANNA - FOUNDER & CEO, MOTORHUNK PVT. LTD.
11. SHIV GANGWANI - CO-FOUNDER, KOSMETICS LANE
12. SUBODH BIHANI - GENERAL MANAGER, SHAKAMBHARI GROUP, ELEGANT STEEL
13. ANINDITA GUPTA - FOUNDER, SCENIC COMMUNICATION PVT. LTD.
14. NACHIKETA TUTEJA - MD & CEO, KOSMETICS LANE
15. SUNIDHI GAUR - CO-FOUNDER & CMO, HASSLEBAE LLP
16. ANSHUL MEHTA - PUBLIC RELATION DIRECTOR, SCENIC COMMUNICATION PVT. LTD.
17. ADV. VISHRUT RELAN - FOUNDER, RELAN'S LEGAL
18. SUKRITI SALUJA - CO-FOUNDER & CCO, HASSLEBAE LLP
19. VENKATRAGHAVAN PADMANABHAN - DIRECTOR PROCUREMENT, MCCAIN FOOD INDIA PVT. LTD.
20. KAUTS SHUKLA - CO-FOUNDER, DVIEW
21. VARUN TANDON - SENIOR VICE PRESIDENT, WATER MANAGEMENT & PLUMBING SKILL COUNCIL
22. DR. DEEBASHREE VINODH
23. RICHA BANSAL - ENTREPRENEUR & DIGITAL MARKETER, PURPLE & PINK
24. DURGESH NANDAN - CEO, AGNIFORGE INDUSTRIES
25. GAURAV BARUAH - FOUNDER & CEO, MARCOM HOTSHOP
26. JAHAAN KHURANA - MANAGING DIRECTOR, JK GROUP OF COMPANIES
27. HARLIN SACHDEVA - FOUNDER & CEO, HOUSE OF MAKEUP
28. PULKIT GARG - MANAGING DIRECTOR, VAALVE BATHWARE INDIA LIMITED
29. ANIRUDH PRATAP SINGH RATHOR - DIRECTOR, PAYOMATIX TECHNOLOGIES PVT. LTD.
30. NITIKA SAINI - CORPORATE COMMUNICATIONS MANAGER, MOREPEN LABORATORIES/DR.MOREPEN
31. SHRUTI AGGARWAL - FOUNDER, THESTARTUPLAB
32. DR. SUBHASH RAANI - MOTIVATIONAL SPEAKER, INDIAN BEAUTY THE BEST
33. VAISHALI SHAH - CEO, JUST BLOUSES PVT. LTD.
34. DR. KARNA UPADHYAY - DIRECTOR, NIEM THE INSTITUTE OF EVENT MANAGEMENT
35. ANOOJA BASHIR - CO-FOUNDER & CEO, FLEXICLOUD INTERNET PVT. LTD
36. MS MARIA SAMUEL - DIRECTOR, GULMARG SKI ACADEMY
37. MANSI GAMBHIR - FOUNDER, THE GUSTO
38. SIDDHARTH OJHA - FOUNDER & CEO, THE WHITE OAKS
39. SHILPI KULSHRESTHA - CO-FOUNDER & GOOD- FOOD CREATOR, PREAN ORGANICS (TASTY TONGUE')
40. KUMAR JOSHI - Astrologer, KUMARJOSHI'S ASTROWORLD
Source Link: The Indian Alert
(ADVERTORIAL DISCLAIMER: The above press release has been provided by VMPL.will not be responsible in any way for the content of the same)
Disclaimer: This post has been auto-published from an agency feed without any modifications to the text and has not been reviewed by an editorOpen in app