Asia Cup 2025 Full Schedule: LIVE Streaming, Fixtures, Squads, Venue, India vs Pakistan Match Details and All You Need to Know

The Asia Cup 2025 will begin on September 9, 2025, in the United Arab Emirates. The final is scheduled for September 28, 2025. For the first time, the tournament will feature eight teams in the T20 format. The opening match will be played between Afghanistan and Hong Kong on September 9. India and Pakistan will face each other on September 14. India is the most successful team in Asia Cup history with eight titles. Matches will be broadcast live in India on the Sony Sports Network and streamed on the Sonyliv app.
The eight teams are divided into two groups:
Group A: India, Oman, UAE, Pakistan
Group B: Sri Lanka, Bangladesh, Afghanistan, Hong Kong
Asia Cup 2025 Squads
India National Cricket Team for Asia Cup 2025
Suryakumar Yadav (c), Shubman Gill (vc), Abhishek Sharma, Tilak Varma, Hardik Pandya, Shivam Dube, Axar Patel, Jitesh Sharma (wk), Jasprit Bumrah, Varun Chakaravarthy, Arshdeep Singh, Kuldeep Yadav, Sanju Samson (wk), Harshit Rana, Rinku Singh
Reserves: Prasidh Krishna, Washington Sundar, Riyan Parag, Dhruv Jurel, Yashasvi Jaiswal
Pakistan National Cricket Team for Asia Cup 2025
Salman Ali Agha (c), Abrar Ahmed, Faheem Ashraf, Fakhar Zaman, Haris Rauf, Hasan Ali, Hasan Nawaz, Hussain Talat, Khushdil Shah, Mohammad Haris (wk), Mohammad Nawaz, Mohammad Wasim Jr., Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Salman Mirza, Shaheen Afridi, Sufyan Moqim
Sri Lanka National Cricket Team for Asia Cup 2025
Charith Asalanka (c), Pathum Nissanka, Kusal Mendis, Kusal Perera, Nuwanidu Fernando, Kamindu Mendis, Kamil Mishara, Dasun Shanaka, Wanindu Hasaranga, Dunith Wellalage, Chamika Karunaratne, Maheesh Theekshana, Dushmantha Chameera, Binura Fernando, Nuwan Thushara, Matheesha Pathirana
Bangladesh National Cricket Team for Asia Cup 2025
Litton Das (c, wk), Tanzid Hasan, Parvez Hossain Emon, Saif Hassan, Towhid Hridoy, Jaker Ali Anik, Shamim Hossain, Nurul Hasan Sohan, Mahedi Hasan, Rishad Hossain, Nasum Ahmed, Mustafizur Rahman, Tanzim Hasan Sakib, Taskin Ahmed, Shoriful Islam, Shaif Uddin
Afghanistan National Cricket Team for Asia Cup 2025
Rashid Khan (c), Rahmanullah Gurbaz, Ibrahim Zadran, Darwish Rasooli, Sediqullah Atal, Azmatullah Omarzai, Karim Janat, Mohammad Nabi, Gulbadin Naib, Sharafuddin Ashraf, Mohammad Ishaq, Mujeeb Ur Rahman, Allah Ghazanfar, Noor Ahmad, Farid Malik, Naveen-ul-Haq, Fazalhaq Farooqi
Hong Kong National Cricket Team for Asia Cup 2025
Yasim Murtaza (c), Babar Hayat, Zeeshan Ali, Niazakat Khan Mohammad, Nasrulla Rana, Martin Coetzee, Anshuman Rath, Kalhan Marc Challu, Ayush Ashish Shukla, Mohammad Aizaz Khan, Ateeq ul Rehman Iqbal, Kinchit Shah, Adil Mehmood, Haroon Mohammad Arshad, Ali Hassan, Shahid Wasif, Ghazanfar Mohammad, Mohammad Waheed, Anas Khan, Ehsan Khan
Oman National Cricket Team for Asia Cup 2025
Jatinder Singh (c), Hammad Mirza, Vinayak Shukla, Sufyan Yousuf, Ashish Odedera, Aamir Kaleem, Mohammed Nadeem, Sufyan Mehmood, Aryan Bisht, Karan Sonavale, Zikriya Islam, Hassnain Ali Shah, Faisal Shah, Muhammed Imran, Nadeem Khan, Shakeel Ahmad, Samay Shrivastava
UAE National Cricket Team for Asia Cup 2025
Muhammad Waseem (c), Alishan Sharafu, Aryansh Sharma, Asif Khan, Dhruv Parashar, Ethan D'Souza, Haider Ali, Harshit Kaushik, Junaid Siddique, Matiullah Khan, Muhammad Farooq, Muhammad Jawadullah, Muhammad Zohaib, Rahul Chopra, Rohid Khan, Simranjeet Singh, Saghir Khan
Asia Cup 2025 Schedule
|Date
|Match
|Stage
|Time
|Venue
|Sep 9
|AFG vs HK
|Group B
|7:30 PM
|Abu Dhabi
|Sep 10
|IND vs UAE
|Group A
|7:30 PM
|Dubai
|Sep 11
|BAN vs HK
|Group B
|7:30 PM
|Abu Dhabi
|Sep 12
|PAK vs OMN
|Group A
|7:30 PM
|Dubai
|Sep 13
|BAN vs SL
|Group B
|7:30 PM
|Abu Dhabi
|Sep 14
|IND vs PAK
|Group A
|7:30 PM
|Dubai
|Sep 15
|UAE vs OMN
|Group A
|3:30 PM
|Abu Dhabi
|Sep 15
|SL vs HK
|Group B
|7:30 PM
|Dubai
|Sep 16
|BAN vs AFG
|Group B
|7:30 PM
|Abu Dhabi
|Sep 17
|PAK vs UAE
|Group A
|7:30 PM
|Dubai
|Sep 18
|SL vs AFG
|Group B
|7:30 PM
|Abu Dhabi
|Sep 19
|IND vs OMN
|Group A
|7:30 PM
|Abu Dhabi
|Sep 20
|Group B Qualifier 1 vs Group B Qualifier 2
|Super 4
|7:30 PM
|Dubai
|Sep 21
|Group A Qualifier 1 vs Group A Qualifier 2
|Super 4
|7:30 PM
|Dubai
|Sep 23
|Group A Qualifier 1 vs Group B Qualifier 2
|Super 4
|7:30 PM
|Abu Dhabi
|Sep 24
|Group B Qualifier 1 vs Group A Qualifier 2
|Super 4
|7:30 PM
|Dubai
|Sep 25
|Group A Qualifier 2 vs Group B Qualifier 2
|Super 4
|7:30 PM
|Dubai
|Sep 26
|Group A Qualifier 1 vs Group B Qualifier 1
|Super 4
|7:30 PM
|Dubai
|Sep 28
|Final
|Final
|7:30 PM
|Dubai