Asia Cup 2025 Full Schedule: LIVE Streaming, Fixtures, Squads, Venue, India vs Pakistan Match Details and All You Need to Know

The Asia Cup 2025 will begin on September 9, 2025, in the United Arab Emirates. The final is scheduled ...

By Lokmat Times Desk | Updated: September 4, 2025 19:04 IST2025-09-04T19:03:17+5:302025-09-04T19:04:35+5:30

Asia Cup 2025 Full Schedule: LIVE Streaming, Fixtures, Squads, Venue, India vs Pakistan Match Details and All You Need to Know | Asia Cup 2025 Full Schedule: LIVE Streaming, Fixtures, Squads, Venue, India vs Pakistan Match Details and All You Need to Know

Asia Cup 2025 Full Schedule: LIVE Streaming, Fixtures, Squads, Venue, India vs Pakistan Match Details and All You Need to Know

Next

The Asia Cup 2025 will begin on September 9, 2025, in the United Arab Emirates. The final is scheduled for September 28, 2025. For the first time, the tournament will feature eight teams in the T20 format. The opening match will be played between Afghanistan and Hong Kong on September 9. India and Pakistan will face each other on September 14. India is the most successful team in Asia Cup history with eight titles. Matches will be broadcast live in India on the Sony Sports Network and streamed on the Sonyliv app.

The eight teams are divided into two groups:

Group A: India, Oman, UAE, Pakistan
Group B: Sri Lanka, Bangladesh, Afghanistan, Hong Kong

Asia Cup 2025 Squads

India National Cricket Team for Asia Cup 2025 
Suryakumar Yadav (c), Shubman Gill (vc), Abhishek Sharma, Tilak Varma, Hardik Pandya, Shivam Dube, Axar Patel, Jitesh Sharma (wk), Jasprit Bumrah, Varun Chakaravarthy, Arshdeep Singh, Kuldeep Yadav, Sanju Samson (wk), Harshit Rana, Rinku Singh
Reserves: Prasidh Krishna, Washington Sundar, Riyan Parag, Dhruv Jurel, Yashasvi Jaiswal

Pakistan National Cricket Team for Asia Cup 2025 
Salman Ali Agha (c), Abrar Ahmed, Faheem Ashraf, Fakhar Zaman, Haris Rauf, Hasan Ali, Hasan Nawaz, Hussain Talat, Khushdil Shah, Mohammad Haris (wk), Mohammad Nawaz, Mohammad Wasim Jr., Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Salman Mirza, Shaheen Afridi, Sufyan Moqim

Sri Lanka National Cricket Team for Asia Cup 2025 
Charith Asalanka (c), Pathum Nissanka, Kusal Mendis, Kusal Perera, Nuwanidu Fernando, Kamindu Mendis, Kamil Mishara, Dasun Shanaka, Wanindu Hasaranga, Dunith Wellalage, Chamika Karunaratne, Maheesh Theekshana, Dushmantha Chameera, Binura Fernando, Nuwan Thushara, Matheesha Pathirana

Bangladesh National Cricket Team for Asia Cup 2025 
Litton Das (c, wk), Tanzid Hasan, Parvez Hossain Emon, Saif Hassan, Towhid Hridoy, Jaker Ali Anik, Shamim Hossain, Nurul Hasan Sohan, Mahedi Hasan, Rishad Hossain, Nasum Ahmed, Mustafizur Rahman, Tanzim Hasan Sakib, Taskin Ahmed, Shoriful Islam, Shaif Uddin

Afghanistan National Cricket Team for Asia Cup 2025 
Rashid Khan (c), Rahmanullah Gurbaz, Ibrahim Zadran, Darwish Rasooli, Sediqullah Atal, Azmatullah Omarzai, Karim Janat, Mohammad Nabi, Gulbadin Naib, Sharafuddin Ashraf, Mohammad Ishaq, Mujeeb Ur Rahman, Allah Ghazanfar, Noor Ahmad, Farid Malik, Naveen-ul-Haq, Fazalhaq Farooqi

Hong Kong National Cricket Team for Asia Cup 2025 
Yasim Murtaza (c), Babar Hayat, Zeeshan Ali, Niazakat Khan Mohammad, Nasrulla Rana, Martin Coetzee, Anshuman Rath, Kalhan Marc Challu, Ayush Ashish Shukla, Mohammad Aizaz Khan, Ateeq ul Rehman Iqbal, Kinchit Shah, Adil Mehmood, Haroon Mohammad Arshad, Ali Hassan, Shahid Wasif, Ghazanfar Mohammad, Mohammad Waheed, Anas Khan, Ehsan Khan

Oman National Cricket Team for Asia Cup 2025 
Jatinder Singh (c), Hammad Mirza, Vinayak Shukla, Sufyan Yousuf, Ashish Odedera, Aamir Kaleem, Mohammed Nadeem, Sufyan Mehmood, Aryan Bisht, Karan Sonavale, Zikriya Islam, Hassnain Ali Shah, Faisal Shah, Muhammed Imran, Nadeem Khan, Shakeel Ahmad, Samay Shrivastava

UAE National Cricket Team for Asia Cup 2025 
Muhammad Waseem (c), Alishan Sharafu, Aryansh Sharma, Asif Khan, Dhruv Parashar, Ethan D'Souza, Haider Ali, Harshit Kaushik, Junaid Siddique, Matiullah Khan, Muhammad Farooq, Muhammad Jawadullah, Muhammad Zohaib, Rahul Chopra, Rohid Khan, Simranjeet Singh, Saghir Khan

Asia Cup 2025 Schedule

DateMatchStageTimeVenue
Sep 9AFG vs HKGroup B7:30 PMAbu Dhabi
Sep 10IND vs UAEGroup A7:30 PMDubai
Sep 11BAN vs HKGroup B7:30 PMAbu Dhabi
Sep 12PAK vs OMNGroup A7:30 PMDubai
Sep 13BAN vs SLGroup B7:30 PMAbu Dhabi
Sep 14IND vs PAKGroup A7:30 PMDubai
Sep 15UAE vs OMNGroup A3:30 PMAbu Dhabi
Sep 15SL vs HKGroup B7:30 PMDubai
Sep 16BAN vs AFGGroup B7:30 PMAbu Dhabi
Sep 17PAK vs UAEGroup A7:30 PMDubai
Sep 18SL vs AFGGroup B7:30 PMAbu Dhabi
Sep 19IND vs OMNGroup A7:30 PMAbu Dhabi
Sep 20Group B Qualifier 1 vs Group B Qualifier 2Super 47:30 PMDubai
Sep 21Group A Qualifier 1 vs Group A Qualifier 2Super 47:30 PMDubai
Sep 23Group A Qualifier 1 vs Group B Qualifier 2Super 47:30 PMAbu Dhabi
Sep 24Group B Qualifier 1 vs Group A Qualifier 2Super 47:30 PMDubai
Sep 25Group A Qualifier 2 vs Group B Qualifier 2Super 47:30 PMDubai
Sep 26Group A Qualifier 1 vs Group B Qualifier 1Super 47:30 PMDubai
Sep 28FinalFinal7:30 PMDubai
Open in app
Tags :Asia Cup 2025India vs PakistanCricket NewsIndian cricket teamSuryakumar Yadav