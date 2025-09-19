Asia Cup 2025 Super 4s Schedule: LIVE Streaming, Full Fixture, Squads, Venue, India vs Pakistan Rematch Details and All You Need to Know

Asia Cup Super 4s Schedule: The Super Four stage of the Asia Cup 2025 will begin on Saturday, September 19, 2025, with Sri Lanka facing Bangladesh. Sri Lanka reached this stage after beating Afghanistan in their final group match. Bangladesh also progressed from Group B. India and Pakistan confirmed their spots from Group A after Pakistan defeated the UAE on Wednesday. The second India-Pakistan clash of the tournament will take place on Sunday, September 21, 2025, in Dubai. India had earlier defeated Pakistan by six wickets in their group-stage encounter on September 14. Pakistan will then face Sri Lanka in Abu Dhabi after a day’s break. Bangladesh will face India on September 24 and Pakistan the next day. The Super Four stage concludes with India taking on Sri Lanka on September 26 in Dubai. The top two teams will meet in the final on September 28 in Dubai.

All Super Four matches, including the final, will start at 8:00 p.m. IST. The live telecast of the matches will be available on the Sony Sports Network channels, including Sony Sports Ten 1, Ten 3 Hindi, Ten 4 Tamil, Ten 4 Telugu, and Ten 5. Fans can also stream the match online through the Sony Liv app or website. A subscription is required to access the streaming.

Asia Cup 2025 Super 4 Full Schedule:

Date Match Venue Time September 20 Sri Lanka vs Bangladesh Dubai 8:00 p.m. IST September 21 India vs Pakistan Dubai 8:00 p.m. IST September 23 Pakistan vs Sri Lanka Abu Dhabi 8:00 p.m. IST September 24 India vs Bangladesh Dubai 8:00 p.m. IST September 25 Pakistan vs Bangladesh Dubai 8:00 p.m. IST September 26 India vs Sri Lanka Dubai 8:00 p.m. IST

Asia Cup 2025 Super 4 Squad:

India: Suryakumar Yadav (c), Shubman Gill, Abhishek Sharma, Tilak Varma, Hardik Pandya, Shivam Dube, Jitesh Sharma, Axar Patel, Jasprit Bumrah, Varun Chakaravarthy, Arshdeep Singh, Kuldeep Yadav, Sanju Samson, Harshit Rana, Rinku Singh.

Pakistan: Salman Ali Agha (c), Abrar Ahmed, Faheem Ashraf, Fakhar Zaman, Haris Rauf, Hasan Ali, Hasan Nawaz, Hussain Talat, Khushdil Shah, Mohammad Haris, Mohammad Nawaz, Mohammad Waseem Jnr, Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Salman Mirza, Shaheen Afridi, Sufyan Moqim.

Sri Lanka: Charith Asalanka (c), Pathum Nissanka, Kusal Mendis, Kusal Perera, Nuwanidu Fernando, Kamindu Mendis, Kamil Mishara, Dasun Shanaka, Wanindu Hasaranga, Dunith Wellalage, Chamika Karunaratne, Maheesh Theekshana, Dushmantha Chameera, Binura Fernando, Nuwan Thushara, Matheesha Pathirana, Janith Liyanage.

Bangladesh: Litton Das (c), Tanzid Hasan, Parvez Hossain Emon, Saif Hassan, Tawhid Hridoy, Jaker Ali Anik, Shamim Hossain, Quazi Nurul Hasan Sohan, Shak Mahedi Hasan, Rishad Hossain, Nasum Ahmed, Mustafizur Rahman, Tanzim Hasan Sakib, Taskin Ahmed, Shoriful Islam, Shaif Uddin.

Here’s the points table for the Asia Cup 2025 ahead of the last league match:

Points Table Update 📊



One final league game to go. All 4️⃣ Super 4 berths locked 🔒

Sri Lanka made it 3️⃣ in 3️⃣, knocking out Afghanistan on the way and securing top spot in Group B.#DPWorldAsiaCup2025#ACCpic.twitter.com/1KKFmh29H6 — AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 19, 2025

Group A

Position Team Matches Won Lost Tied N/R Points NRR 1 India 2 2 0 0 0 4 +10.483 2 Pakistan 3 2 1 0 0 4 +1.790 3 UAE 3 1 2 0 0 2 -1.984 4 Oman 2 0 2 0 0 0 -3.375

Group B