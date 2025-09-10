IND vs UAE LIVE Cricket Streaming: When and Where to Watch India vs United Arab Emirates Asia Cup 2025 2nd Match

Indian National Cricket Team vs United Arab Emirates National Cricket Team Match: India will begin their Asia Cup 2025 campaign against hosts United Arab Emirates on Wednesday at Dubai International Stadium. The match is scheduled to start at 8 p.m. IST, with the toss set for 7:30 p.m. India, led by Suryakumar Yadav, will feature a strong batting line-up and a pace attack strengthened by Jasprit Bumrah’s return. The team will also rely on its varied spin options to challenge UAE’s batting.
UAE will depend on captain Muhammad Waseem, who has been in strong form in the T20 format.
Fans in India can watch the live telecast on Sony Sports Network. Live streaming will be available on the SonyLIV app and website.
India Squad: Abhishek Sharma, Shubman Gill, Tilak Varma, Suryakumar Yadav (c), Hardik Pandya, Jitesh Sharma (w), Axar Patel, Harshit Rana, Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, Varun Chakaravarthy, Sanju Samson, Rinku Singh, Shivam Dube, Arshdeep Singh.
UAE Squad: Muhammad Waseem (c), Alishan Sharafu, Rahul Chopra (w), Asif Khan, Muhammad Zohaib, Harshit Kaushik, Muhammad Farooq, Muhammad Jawadullah, Saghir Khan, Haider Ali, Junaid Siddique, Muhammad Rohid Khan, Aryansh Sharma, Dhruv Parashar, Matiullah Khan, Ethan DSouza, Simranjeet Singh.