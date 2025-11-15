IPL 2026 Retentions: Full List of Retained, Released and Traded Players by All 10 Franchises Ahead of Mini-Auction

Retention List of IPL2026: Ahead of the IPL 2026 mini-auction, all ten franchises have completed their player retentions, releases, and trades. Teams have finalised their squads by the November 15 deadline and are now set to enter the auction with clear plans. Several major trades were completed ahead of the retention announcements. Chennai Super Kings traded three-time title winner Ravindra Jadeja to Rajasthan Royals in exchange for Indian wicketkeeper-batsman Sanju Samson. Other notable moves include Nitish Rana from Rajasthan Royals to Delhi Capitals, Shardul Thakur from Lucknow Super Giants to Mumbai Indians, and Mohammed Shami from Sunrisers Hyderabad to Lucknow Super Giants.

Retained Players and Trades In by Team

  1. Chennai Super Kings: Ruturaj Gaikwad (c), Ayush Mhatre, M.S. Dhoni, Dewald Brevis, Urvil Patel, Shivam Dube, Jamie Overton, Ramakrishna Ghosh, Noor Ahmad, Khaleel Ahmed, Anshul Kamboj, Gurjapneet Singh, Shreyas Gopal, Mukesh Choudhary, Nathan Ellis. Traded in: Sanju Samson (from RR)

  2. Delhi Capitals: Axar Patel (c), KL Rahul, Abishek Porel, Tristan Stubbs, Karun Nair, Sameer Rizvi, Ashutosh Sharma, Vipraj Nigam, Madhav Tiwari, Tripurana Vijay, Ajay Mandal, Kuldeep Yadav, Mitchell Starc, T Natarajan, Mukesh Kumar, Dushmantha Chameera. Traded in: Nitish Rana

  3. Gujarat Titans: Shubman Gill (c), Sai Sudharsan, Kumar Kushagra, Anuj Rawat, Jos Buttler, Nishant Sindhu, Washington Sundar, Arshad Khan, Shahrukh Khan, Rahul Tewatia, Kagiso Rabada, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna, Ishant Sharma, Gurnoor Singh Brar, Rashid Khan, Manav Suthar, Sai Kishore, Jayant Yadav

  4. Kolkata Knight Riders: Ajinkya Rahane, Sunil Narine, Rinku Singh, Angkrish Raghuvanshi, Manish Pandey, Varun Chakravarthy, Luvnith Sisodia, Rahmanullah Gurbaz, Ramandeep Singh, Ankul Roy, Rovman Powell, Harshit Rana, Vaibhav Arora, Chetan Sakariya, Spencer Johnson

  5. Lucknow Super Giants: Abdul Samad, Ayush Badoni, Aiden Markram, Matthew Breetzke, Himmat Singh, Rishabh Pant (c), Nicholas Pooran, Mitchell Marsh, Shahbaz Ahmed, Arshin Kulkarni, Mayank Yadav, Avesh Khan, Mohsin Khan, Manimaran Siddharth, Digvesh Rathi, Prince Yadav, Akash Singh. Traded in: Mohammed Shami

  6. Mumbai Indians: Hardik Pandya, Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Ryan Rickleton, Robin Minz, Mitchell Santner, Corbin Bosch, Naman Dhir, Jasprit Bumrah, Trent Boult, Allah Ghafanzar, Ashwani Kumar, Deepak Chahar, Will Jacks. Traded in: Sherfane Rutherford (from GT), Mayank Markande (from KKR), Shardul Thakur (from LSG)

  7. Punjab Kings: Prabhsimran Singh, Priyansh Arya, Shreyas Iyer, Shashank Singh, Nehal Wadhera, Marcus Stoinis, Azmatullah Omarzai, Marco Jansen, Harpreet Brar, Yuzvendra Chahal, Arshdeep Singh, Musheer Khan, Pyala Avinash, Harnoor Pannu, Suryansh Shedge, Mitchell Owen, Xavier Bartlett, Lockie Ferguson, Vyshak Vijaykumar, Yash Thakur, Vishnu Vinod

  8. Rajasthan Royals: Shubham Dubey, Vaibhav Suryavanshi, Kunal Rathore, Lhuan-Dre Pretorius, Shimron Hetmyer, Yashasvi Jaiswal, Dhruv Jurel, Riyan Parag, Yudhvir Singh Charak, Jofra Archer, Akash Madhwal, Kumar Kartikeya Singh, Tushar Deshpande, Fazalhaq Farooqi, Kwena Maphaka, Ashok Sharma, Nandre Burger. Traded in: Ravindra Jadeja, Sam Curran, Donovan Ferreira

  9. Royal Challengers Bengaluru: Rajat Patidar (c), Virat Kohli, Devdutt Padikkal, Phil Salt, Jitesh Sharma, Krunal Pandya, Swapnil Singh, Tim David, Romario Shepherd, Jacob Bethell, Josh Hazlewood, Yash Dayal, Bhuvneshwar Kumar, Nuwan Thushara, Rasikh Salam, Abhinandan Singh, Suyash Sharma

  10. Sunrisers Hyderabad: Pat Cummins (c), Travis Head, Abhishek Sharma, Aniket Verma, R Smaran, Ishan Kishan, Heinrich Klaasen, Nitish Kumar Reddy, Harsh Dubey, Kamindu Mendis, Harshal Patel, Brydon Carse, Jaydev Unadkat, Eshan Malinga, Zeeshan Ansari

Released Players by Franchise

  1. Chennai Super Kings: Rahul Tripathi, Vansh Bedi, C Andre Siddarth, Rachin Ravindra, Devon Conway, Sam Curran (traded to RR), Ravindra Jadeja (traded to RR), Deepak Hooda, Vijay Shankar, Shaik Rasheed, Kamlesh Nagarkoti, Matheesha Pathirana

  2. Delhi Capitals: Faf du Plessis, Jake Fraser-McGurk, Donovan Ferreira (traded to RR), Sediqullah Atal, Manvanth Kumar, Mohit Sharma, Darshan Nalkande

  3. Gujarat Titans: Sherfane Rutherford (traded to MI), Mahipal Lomror, Karim Janat, Dasun Shanaka, Gerald Coetzee, Kulwant Khejroliya

  4. Kolkata Knight Riders: Andre Russell, Venkatesh Iyer, Quinton de Kock, Moeen Ali, Anrich Nortje, Mayank Markande (traded to MI)

  5. Lucknow Super Giants: Aryan Juyal, David Miller, Yuvraj Chaudhary, Rajvardhan Hangargekar, Shardul Thakur (traded to MI), Akash Deep, Ravi Bishnoi, Shamar Joseph

  6. Mumbai Indians: Satyanarayana Raju, Reece Topley, KL Shrijith, Karn Sharma, Arjun Tendulkar (traded to LSG), Bevon Jacobs, Mujeeb ur Rahman, Lizaad Williams, Vignesh Puthur

  7. Punjab Kings: Glenn Maxwell, Josh Inglis, Aaron Hardie, Kuldeep Sen

  8. Rajasthan Royals: Sanju Samson (traded to CSK), Nitish Rana (traded to DC), Wanindu Hasaranga, Maheesh Theekshana

  9. Royal Challengers Bengaluru: Swastik Chikara, Mayank Agarwal, Tim Seifert, Liam Livingstone, Manoj Bhandage, Lungi Ngidi, Blessing Muzarabani, Mohit Rathee

  10. Sunrisers Hyderabad: Mohammed Shami (traded to LSG), Adam Zampa, Rahul Chahar, Wiaan Mulder, Abhinav Manohar, Atharva Taide, Sachin Baby

 

 

