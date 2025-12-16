IPL Auction 2026 LIVE Streaming: When and Where to Watch Indian Premier League Mini Auction on TV and Online

IPL Auction 2026 Time and Date: The Indian Premier League 2026 mini auction will be held in Abu Dhabi on Tuesday, December 16, 2025. A total of 369 players are set to go under the hammer as the 10 franchises look to fill 77 remaining slots. Kolkata Knight Riders will enter the auction with the biggest purse of Rs 64.30 crore and 13 available slots. Mumbai Indians will have the smallest purse of Rs 2.75 crore and five slots. Chennai Super Kings also have a strong purse of Rs 43.4 crore. The auction will begin at 2.30 pm IST. Fans in India can watch the live telecast on the Star Sports Network. Live streaming will be available on the JioHotstar app and website.

IPL Auction 2026 Live Streaming Info

Venue: Etihad Arena, Abu Dhabi

Date: Tuesday, December 16

Time: 2.30 pm IST

Live telecast in India: Star Sports Network

Live streaming in India: JioHotstar app and website

Full List of Retained and Released Players, Remaining Purse and Slots for All Teams

Mumbai Indians

Players released: Arjun Tendulkar, Bevon Jacobs, Karn Sharma, Lizaad Williams, Mujeeb Ur Rahman, Reece Topley, Krishnan Shrijith, Satyanarayana Raju, Vignesh Puthur

Players retained: Shardul Thakur, Sherfane Rutherford, Mayank Markande, AM Ghazanfar, Ashwani Kumar, Corbin Bosch, Deepak Chahar, Hardik Pandya, Jasprit Bumrah, Mitchell Santner, Naman Dhir, Raghu Sharma, Raj Bawa, Robin Minz, Rohit Sharma, Ryan Rickelton, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Trent Boult, Will Jacks

Purse remaining: Rs 2.75 crore

Slots remaining: Five (including one overseas)

Chennai Super Kings

Players released: Ravindra Jadeja, Andre Siddarth, Deepak Hooda, Devon Conway, Rachin Ravindra, Matheesha Pathirana, Sam Curran, Kamlesh Nagarkoti, Rahul Tripathi, Shaikh Rasheed, Vansh Bedi, Vijay Shankar

Players retained: MS Dhoni, Ruturaj Gaikwad, Sanju Samson, Ayush Mhatre, Dewald Brewis, Shivam Dube, Urvil Patel, Noor Ahmad, Nathan Ellis, Shreyas Gopal, Khaleel Ahmed, Ramakrishna Ghosh, Mukesh Choudhary, Jamie Overton, Gurjapneet Singh, Anshul Kamboj

Purse remaining: Rs 43.40 crore

Slots remaining: Nine (including four overseas)

Royal Challengers Bengaluru

Players released: Liam Livingstone, Lungi Ngidi, Mayank Agarwal, Manoj Bhandage, Swastik Chikara, Mohit Rathee

Players retained: Virat Kohli, Phil Salt, Devdutt Padikkal, Rajat Patidar, Tim David, Krunal Pandya, Romario Shepherd, Jitesh Sharma, Bhuvneshwar Kumar, Yash Dayal, Josh Hazlewood, Suyash Sharma, Abhinandan Singh, Jacob Bethell, Nuwan Thushara, Rasikh Dar, Swapnil Singh

Purse remaining: Rs 16.40 crore

Slots remaining: Eight (including two overseas)

Kolkata Knight Riders

Players released: Andre Russell, Anrich Nortje, Chetan Sakariya, Luvnith Sisodia, Moeen Ali, Quinton de Kock, Rahmanullah Gurbaz, Spencer Johnson, Venkatesh Iyer

Players retained: Ajinkya Rahane, Angkrish Raghuvanshi, Anukul Roy, Harshit Rana, Manish Pandey, Ramandeep Singh, Rinku Singh, Rovman Powell, Sunil Narine, Umran Malik, Vaibhav Arora, Varun Chakravarthy

Purse remaining: Rs 64.30 crore

Slots remaining: Thirteen (including six overseas)

Sunrisers Hyderabad

Players released: Mohammed Shami, Atharva Taide, Sachin Baby, Abhinav Manohar, Wiaan Mulder, Adam Zampa, Simarjeet Singh, Rahul Chahar

Players retained: Abhishek Sharma, Aniket Verma, Brydon Carse, Eshan Malinga, Harsh Dubey, Harshal Patel, Heinrich Klaasen, Ishan Kishan, Jaydev Unadkat, Kamindu Mendis, Nitish Kumar Reddy, Pat Cummins, R Smaran, Travis Head, Zeeshan Ansari

Purse remaining: Rs 25.50 crore

Slots remaining: Ten (including two overseas)

Punjab Kings

Players released: Glenn Maxwell, Josh Inglis, Aaron Hardie, Kyle Jamieson, Kuldeep Sen, Praveen Dubey

Players retained: Arshdeep Singh, Azmatullah Omarzai, Harnoor Pannu, Harpreet Brar, Lockie Ferguson, Marco Jansen, Marcus Stoinis, Mitch Owen, Musheer Khan, Nehal Wadhera, Prabhsimran Singh, Priyansh Arya, Pyla Avinash, Shashank Singh, Shreyas Iyer, Suryansh Shedge, Vishnu Vinod, Vyshak Vijaykumar, Xavier Bartlett, Yash Thakur, Yuzvendra Chahal

Purse remaining: Rs 11.50 crore

Slots remaining: Four (including two overseas)

Delhi Capitals

Players released: Donovan Ferreira, Darshan Nalkande, Faf du Plessis, Jake Fraser-McGurk, Manvanth Kumar, Mohit Sharma, Sediqullah Atal

Players retained: Nitish Rana, Abishek Porel, Ajay Mandal, Ashutosh Sharma, Axar Patel, Dushmantha Chameera, Karun Nair, KL Rahul, Kuldeep Yadav, Madhav Tiwari, Mitchell Starc, Sameer Rizvi, T Natarajan, Tripurana Vijay, Tristan Stubbs, Vipraj Nigam, Mukesh Kumar

Purse remaining: Rs 21.80 crore

Slots remaining: Eight (including five overseas)

Rajasthan Royals

Players released: Sanju Samson, Nitish Rana, Akash Madhwal, Ashok Sharma, Fazalhaq Farooqi, Kumar Kartikeya, Kunal Singh Rathore, Maheesh Theekshana, Wanindu Hasaranga

Players retained: Donovan Ferreira, Ravindra Jadeja, Sam Curran, Dhruv Jurel, Jofra Archer, Kwena Maphaka, Lhuan-Dre Pretorius, Nandre Burger, Riyan Parag, Sandeep Sharma, Shimron Hetmyer, Shubham Dubey, Tushar Deshpande, Vaibhav Suryavanshi, Yashasvi Jaiswal, Yudhvir Singh

Purse remaining: Rs 16.05 crore

Slots remaining: Nine (including one overseas)

Gujarat Titans

Players released: Sherfane Rutherford, Dasun Shanaka, Gerald Coetzee, Karim Janat, Kulwant Khejroliya, Mahipal Lomror

Players retained: Anuj Rawat, Glenn Phillips, Gurnoor Brar, Ishant Sharma, Jayant Yadav, Jos Buttler, Kagiso Rabada, Kumar Kushagra, Manav Suthar, Mohammed Siraj, Arshad Khan, Nishant Sindhu, Prasidh Krishna, R Sai Kishore, Rahul Tewatia, Rashid Khan, B Sai Sudharsan, M Shahrukh Khan, Shubman Gill, Washington Sundar

Purse remaining: Rs 12.90 crore

Slots remaining: Five (including four overseas)

Lucknow Super Giants

Players released: Aryan Juyal, David Miller, Yuvraj Chaudhary, Ravi Bishnoi, Rajvardhan Hangargekar, Shardul Thakur, Akash Deep, Shamar Joseph

Players retained: Abdul Samad, Aiden Markram, Akash Singh, Arjun Tendulkar, Arshin Kulkarni, Avesh Khan, Ayush Badoni, Digvesh Rathi, Himmat Singh, Manimaran Siddharth, Matthew Breetzke, Mayank Yadav, Mohammed Shami, Mitchell Marsh, Mohsin Khan, Nicholas Pooran, Prince Yadav, Rishabh Pant, Shahbaz Ahmed

Purse remaining: Rs 22.95 crore

Slots remaining: Six (including four overseas)