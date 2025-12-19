PAK vs BAN LIVE Cricket Streaming: When and Where to Watch Pakistan vs Bangladesh ACC Men’s U19 Asia Cup 2025 Semifinal Match in India

India National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Scorecard Live Streaming Details: Pakistan Under-19 will take on Bangladesh Under-19 in the second semifinal of the ACC Men’s U-19 Asia Cup 2025 on Friday. The match will be played at the ICC Academy Ground in Dubai. Fans can watch the live telecast on Sony Sports Network channels. The live steaming is available on Sony LIV app and website.
Match: Bangladesh U19 vs Pakistan U19, U-19 Asia Cup 2025 semifinal
Date: Friday, December 19, 2025
Time: 10.30 am IST (delayed due to rain)
Toss: 10.00 am IST (delayed due to rain)
Venue: The Sevens Stadium, Dubai
Live telecast: Sony Sports Network
Live streaming: SonyLiv app and website
Squads:
Pakistan U19 Squad: Sameer Minhas, Usman Khan, Ali Hassan Baloch, Ahmed Hussain, Farhan Yousaf(c), Huzaifa Ahsan, Hamza Zahoor(w), Momin Qamar, Abdul Subhan, Ali Raza, Mohammad Sayyam, Mohammed Huzaifa, Daniyal Ali Khan, Mohammad Shayan, Niqab Shafiq
Bangladesh U19 Squad: Zawad Abrar, MD Rifat Beg, Md Azizul Hakim Tamim(c), Kalam Siddiki Aleen, Md Rizan Hossan, Shahria Al-Amin, Md Farid Hasan Faysal(w), Shahriar Ahmed, Md Samiun Basir Ratul, Saad Islam Razin, Iqbal Hossain Emon, Sheikh Paevez Jibon, Shadhin Islam, Md Sobuj, Md Abdullah