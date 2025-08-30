Pakistan Beat Afghanistan by 39 Runs in UAE Tri-Series 2025; Haris Rauf Takes Four Wickets

Afghanistan National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Scorecard: Pakistan beat Afghanistan in the first match of the T20I Tri-Series at Sharjah Cricket Stadium. Pakistan posted 182 for 7 in their 20 overs. Captain Salman Agha led the innings with an unbeaten 53 from 36 balls. He hit three sixes and three fours. Mohammad Nawaz added 21 runs from 11 balls. Sahibzada Farhan and Faheem Ashraf also contributed quick runs.
Afghanistan fought back with Rahmanullah Gurbaz scoring 38 and Rashid Khan hitting 39 from 15 balls. Despite their efforts, they could not chase the target. Haris Rauf was Pakistan’s standout bowler. He took four wickets for 31 runs in 3.5 overs. For Afghanistan, Fareed Ahmad claimed two wickets, while Rashid Khan, Mujeeb ur Rahman, Azmatullah Omarzai and Mohammad Nabi took one wicket each.
Pakistan National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team Match Scorecard
Pakistan 182/7 (20 overs)
Salman Agha (c) 53*, Mohammad Nawaz 21, Sahibzada Farhan 21, Fakhar Zaman 20, Mohammad Haris 15
Rashid Khan 1/26 (4), Mujeeb ur Rahman 1/22 (4), Mohammad Nabi 1/18 (3), Fareed Ahmad 2/47(4), Azmatullah 1/28 (2)
Afghanistan 143/10 (19.5 overs)
Rashid Khan (c) 39, Rahmanullah Gurbaz 38, Sediqullah Atal 23, Darwish Rasooli 21
Haris Rauf 4/31 (3.5), Shaheen Afridi 2/21 (4), Mohammad Nawaz 2/23(4), Sufiyan Muqeem 2/25 (4)
Result: Pakistan won by 39 runs
Afghanistan vs Pakistan Playing XIs
Afghanistan: Rahmanullah Gurbaz (w), Ibrahim Zadran, Sediqullah Atal, Darwish Rasooli, Azmatullah Omarzai, Mohammad Nabi, Karim Janat, Rashid Khan (c), Mujeeb Ur Rahman, Fazalhaq Farooqi, Fareed Ahmad Malik
Pakistan: Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Fakhar Zaman, Mohammad Haris (w), Salman Agha (c), Hasan Nawaz, Mohammad Nawaz, Faheem Ashraf, Shaheen Afridi, Haris Rauf, Sufiyan Muqeem