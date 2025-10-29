South Africa vs England LIVE Cricket Streaming: When and Where to Watch Today's SA-W vs ENG-W ICC Women’s World Cup 2025 1st Semi-Final Match

South Africa Women’s National Cricket Team vs England Women’s National Cricket Team Match Scorecard Live Cricket Streaming: England captain Nat Sciver-Brunt won the toss and chose to bowl first against South Africa in the ICC Women’s World Cup 2025 semi-final at the Barsapara Cricket Stadium in Guwahati on Wednesday. England have gone into the knockout match with an unchanged lineup, while South Africa made one change, bringing in Anneke Bosch in place of Masabata Klaas. Fans can watch the live telecast on the Star Sports Network. The live streaming will be available on JioHotstar app and website.

England Women vs South Africa Women, 1st Semi-Final - Live Cricket Streaming Details

Date: Wednesday, October 29

Time: 3 p.m. IST

Venue: Barsapara Cricket Stadium, Guwahati

Live telecast: Star Sports Network

Live streaming: JioHotstar app and website

England Women vs South Africa Women Playing XIs

South Africa Women: Laura Wolvaardt (captain), Tazmin Brits, Sune Luus, Annerie Dercksen, Anneke Bosch, Marizanne Kapp, Sinalo Jafta (wicketkeeper), Chloe Tryon, Nadine de Klerk, Ayabonga Khaka, Nonkululeko Mlaba.

Toss Update 🪙



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England Women have won the toss and elected to Bowl first.



🔁 One change for #TheProteas Women as Anneke Bosch comes in for Masabata Klaas.



Here’s how we line up for today’s semi-final contest. 🏏#Unbreakable#CWC25pic.twitter.com/MWuAc5dKSK — Proteas Women (@ProteasWomenCSA) October 29, 2025

England Women: Amy Jones (wicketkeeper), Tammy Beaumont, Heather Knight, Danielle Wyatt-Hodge, Nat Sciver-Brunt (captain), Sophia Dunkley, Alice Capsey, Charlotte Dean, Sophie Ecclestone, Linsey Smith, Lauren Bell.