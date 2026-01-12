Dhurandhar Day 38 Box Office Collection: Ranveer Singh–Akshaye Khanna Starrer Crosses Rs 800 Crore Mark
By Lokmat Times Desk | Updated: January 12, 2026 14:31 IST2026-01-12T14:30:58+5:302026-01-12T14:31:36+5:30
Ranveer Singh's spy thriller film Dhurandhar has turned out to be one of the best box office hits continued ...
Ranveer Singh's spy thriller film Dhurandhar has turned out to be one of the best box office hits continued its record-breaking run at the box office as it completed five weeks in theatres. According to industry tracker Sacnilk, the film earned about Rs 4.25 crore on Thursday, its 35th day. With this, Dhurandhar has crossed the Rs 50 crore mark in its fifth week. The film has collected around Rs 51.25 crore in Week 5, making it the highest fifth-week collection ever for a Bollywood film.
Dhurandhar performed well on its first 37 days at the box office and earned an estimated ₹ 799.5 Cr India net. On Day 38 film Dhurandhar earned around 6.15 Cr crossing overall domestic collection over Rs 800 cr mark.
Dhurandhar Day-Wise Box Office Collection in India (According to Sacnilk)
|Day
|India Net Collection
|Day 1 (1st Friday)
|Rs 28 Cr
|Day 2 (1st Saturday)
|Rs 32 Cr
|Day 3 (1st Sunday)
|Rs 43 Cr
|Day 4 (1st Monday)
|Rs 23.25 Cr
|Day 5 (1st Tuesday)
|Rs 27 Cr
|Day 6 (1st Wednesday)
|Rs 27 Cr
|Day 7 (1st Thursday)
|Rs 27 Cr
|Week 1 Collection
|Rs 207.25 Cr
|Day 8 (2nd Friday)
|Rs 32.5 Cr
|Day 9 (2nd Saturday)
|Rs 53 Cr
|Day 10 (2nd Sunday)
|Rs 58 Cr
|Day 11 (2nd Monday)
|Rs 30.5 Cr
|Day 12 (2nd Tuesday)
|Rs 30.5 Cr
|Day 13 (2nd Wednesday)
|Rs 25.5 Cr
|Day 14 (2nd Thursday)
|Rs 23.25 Cr
|Week 2 Collection
|Rs 253.25 Cr
|Day 15 (3rd Friday)
|Rs 22.5 Cr
|Day 16 (3rd Saturday)
|Rs 34.25 Cr
|Day 17 (3rd Sunday)
|Rs 38.5 Cr
|Day 18 (3rd Monday)
|Rs 16.5 Cr
|Day 19 (3rd Tuesday)
|Rs 17.25 Cr
|Day 20 (3rd Wednesday)
|Rs 18 Cr
|Day 21 (3rd Thursday)
|Rs 25 Cr
|Week 3 Collection
|Rs 172 Cr
|Day 22 (4th Friday)
|Rs 15 Cr
|Day 23 (4th Saturday)
|Rs 20.5 Cr
|Day 24 (4th Sunday)
|Rs 22.5 Cr
|Day 25 (4th Monday)
|Rs 10.5 Cr
|Day 26 (4th Tuesday)
|Rs 11.25 Cr
|Day 27 (4th Wednesday)
|Rs 11 Cr
|Day 28 (4th Thursday)
|Rs 15.75 Cr
|Week 4 Collection
|Rs 106.5 Cr
|Day 29 (5th Friday)
|Rs 8.75 Cr
|Day 30 (5th Saturday)
|Rs 11.75 Cr
|Day 31 (5th Sunday)
|Rs 12.75 Cr
|Day 32 (5th Monday)
|Rs 4.75 Cr
|Day 33 (5th Tuesday)
|Rs 4.75 Cr
|Day 34 (5th Wednesday)
|Rs 4.25 Cr
|Day 35 (5th Thursday)
|Rs 4.25 Cr
|Week 5 Collection
|Rs 51.25 Cr
|Day 36 (6th Friday)
|Rs. 3.5 Cr
|Day 37 (6th Saturday)
|Rs. 5.75 Cr
|Day 38 (6th Sunday)
|Rs. 6.15 Cr
|Total
|Rs 805 Cr
Dhurandhar Cast
Akshaye Khanna plays gangster Rehman Dakait. Arjun Rampal is Major Iqbal, a Pakistani ISI officer. R Madhavan plays Intelligence Chief Ajay Sanyal. Sanjay Dutt is a police officer, Aslam. The film also features Sara Arjun and a supporting cast including Manav Gohil, Danish Pandor, Saumya Tandon, Gaurav Gera, and Naveen Kaushik.
Also Read: Dhurandhar OTT Release: When and Where to Watch Ranveer Singh’s Blockbuster Spy Thriller Online After Its Theatrical Run?
Dhurandhar TrailerOpen in app