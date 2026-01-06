Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Box Office Collection Day 12: How Much Did Kartik Aaryan, Ananya Panday Film Earn on Its 2nd Monday; Check Day-Wise Earnings Report

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Box Office Collection Day 12: Kartik Aaryan and Ananya Panday’s romantic drama Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri (TMMTMTTM) earned Rs 0.30 crore on its 2nd Monday. The film’s total box office collection now stands at Rs 32.30 crore after 12 days, according to early estimates from industry tracker Sacnilk. The movie had collected Rs 30.15 crore during its first week. In the second week, it earned Rs 0.50 crore on Day 9, followed by Rs 0.65 crore on Day 10 and Rs 0.70 crore on Day 11.

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Day-Wise Box Office Collection (According to Sacnilk)

Day India Net Collection Day 1 (1st Thursday) Rs 7.75 Cr Day 2 (1st Friday) Rs 5.25 Cr Day 3 (1st Saturday) Rs 5.50 Cr Day 4 (1st Sunday) Rs 5.00 Cr Day 5 (1st Monday) Rs 1.75 Cr Day 6 (1st Tuesday) Rs 1.75 Cr Day 7 (1st Wednesday) Rs 1.85 Cr Day 8 (2nd Thursday) Rs 1.30 Cr Week 1 Total Rs 30.15 Cr Day 9 (2nd Friday) Rs 0.50 Cr Day 10 (2nd Saturday) Rs 0.65 Cr Day 11 (2nd Sunday) Rs 0.70 Cr Day 12 (2nd Monday) Rs 0.30 Cr *Early estimates Total (12 Days) Rs 32.30 Cr

On Day 12, the film recorded an overall Hindi occupancy of 9.47 per cent. Morning shows saw an occupancy of 4.81 per cent, while afternoon shows recorded 12.75 per cent. Evening shows stood at 8.92 per cent, and night shows recorded 11.41 per cent.

Released during the Christmas weekend, the film continues its run alongside strong competition, including Aditya Dhar’s action thriller Dhurandhar and James Cameron’s Hollywood release Avatar: The Way of Water.

Directed by Sameer Vidwans, Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri follows the love story of Ray and Rumi. The two meet while travelling to Croatia and fall in love. Their relationship faces a hurdle when Rumi refuses to leave her elderly father, a former Army man living in Agra, to move to the United States after marriage.

The film also stars Neena Gupta, Jackie Shroff, Aruna Irani, and Tiku Talsania. It is produced by Karan Johar, Adar Poonawalla, Apoorva Mehta, Bhumika Tewari, Shareen Mantri Kedia, and Kishor Arora under the banners of Dharma Productions and Namah Pictures.

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer