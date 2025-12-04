Israel, Ukraine strengthen ties in first senior-level visit since war
Tel Aviv [Israel], December 4 (ANI/TPS): Israeli Foreign Minister Gideon Sa'ar on Wednesday met with Ukrainian Deputy Prime Minister Tars Kachka in Jerusalem, marking the first visit by a senior Ukrainian official since the 2022 war in Ukraine.
Kachka, chairing the Israel-Ukraine Joint Economic Committee, met privately with Sa'ar before extended talks involving their teams.
The leaders discussed the war in Ukraine, bilateral relations, and the launch of a joint dialogue on the Iranian threat, agreed during Sa'ar's July visit to Kiev.
Sa'ar stressed Israel's awareness of Ukraine's hardships and stressed the importance of Ukraine designating Hamas and Iran's Revolutionary Guards as terrorist organizations. (ANI/TPS)
