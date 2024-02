Shiv Jayanti 2024 Wishes in Marathi: Messages, Images & Greetings to Celebrate Chhatrapati Shivaji Maharaj's Birth Anniversary

Shiv Jayanti, also known as Shivaji Jayanti, is a festival and public holiday in the Indian state of Maharashtra, celebrated on February 19th to mark the birth anniversary of Shivaji I, the first Chhatrapati of the Marathas.

Here are some inspiring quotes from Chhatrapati Shivaji Maharaj.

1. Are Maja Raja Janmla,

Maja Shivaba Janmla,

Din – Dalitancha Kaiwari Janmala.

Drustancha Sanhari Jnmla.

Are Maja Raja Janmla,

Shivaji Maharaj Jayanti Shubechcha..!

2. Shurancha Itihas Amcha,

Ugach badaya marat nahi,

Marathi amhi, Raktach Marathi,

Marathishivay jaat lavat nahi,

Happy Shivaji Maharaj Jayanti..!

3. Vel aala tar pran deu,

Pan swabhiman amcha zukat nahi,

Sahyadri putra amhi ugach kunachya vatela jat nahi,

Aalch jar koni adava,

Ubha chirlyashivay sodat nahi.

Happy Shivaji Maharaj Jayanti..!

4. Saksh aahe tya sahyadrichya kandyanchi,

Jithe ghot ghetla marathyani shatruchya nardicha,

Santani Amchyavar sanskar kele,

Shivaji Rajani Amhala Himmat Dili,

Ani Shambu Rajani Shikvala Swabhiman Marathyancha.

Wish You Happy Shivaji Maharaj Jayanti..!

5. Eke Ratri Sahyadri hasala,

hastana to Disla,

Zali tyala Talvar Pritichi,

Ghetali Tyane Maratha Stapanechi,

Dhakhvli Jyane Takat Maratha Ekjutichi.

Ashi Kirti Hoti Raje Shivaji Maharajyachi

6. Mahrashtrachya maticha,

Tila launi mathi,

Shivrayanche smaran aaj,

Marathi matrubhumi sathi,

Jai Shivaji.!

Jai Maharashtra. !