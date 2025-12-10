Public Holidays 2026 in Maharashtra: Govt Declares List of 24 Paid Leaves, Adds Extra Holiday on Bhaubeej
By Lokmat Times Desk | Updated: December 10, 2025 07:51 IST2025-12-10T07:49:49+5:302025-12-10T07:51:47+5:30
The Maharashtra Government issued a notification on Tuesday, December 9, declaring a list of 24 public holidays for 2026 ...
The Maharashtra Government issued a notification on Tuesday, December 9, declaring a list of 24 public holidays for 2026 for all government offices in the state and an additional holiday on Bhaubeej (Bhai Dooj) on November 11, 2026. The State General Administration Department, in its circular, declared holidays for major festivals.
Also Read | Mumbai Metro Line 8 to Connect CSMIA and NMIA: Full Route, Stations, and Benefits Explained.
These holidays will apply to all government offices, state government undertakings, municipal corporations, municipal councils, nagar panchayats, zilla parishads, panchayat samiti and gram panchayats. Apart from this, April 1, 2026 (Wednesday) has been declared as a holiday for the annual audit only for banks.
महाराष्ट्र शासनाने २०२६ या वर्षासाठी राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांसाठी २४ सार्वजनिक सुट्ट्या जाहिर केल्या आहेत. असून, याशिवाय भाऊबीज (११ नोव्हेंबर २०२६, बुधवार) यादिवशी अतिरिक्त सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली आहे, सामान्य प्रशासन विभागाने या संदर्भातील अधिसूचना जारी केली आहे.… pic.twitter.com/Hkewfpsk3B— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) December 9, 2025
List of Public Holidays 2026
|Sr. No.
|Holiday
|Date
|Saka Date
|Day
|1
|Republic Day
|26 January 2026
|6 Magh 1947
|Monday
|2
|Mahashivratri
|15 February 2026
|26 Magh 1947
|Sunday
|3
|Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti
|19 February 2026
|30 Magh 1947
|Thursday
|4
|Holi (Second Day)
|3 March 2026
|12 Phalguna 1947
|Tuesday
|5
|Gudhi Padwa
|19 March 2026
|28 Phalguna 1947
|Thursday
|6
|Ramzan-Id (Id-Ul-Fitra) (Shawal-1)
|21 March 2026
|30 Phalguna 1947
|Saturday
|7
|Ram Navami
|26 March 2026
|5 Chaitra 1948
|Thursday
|8
|Mahavir Janmakalyanak
|31 March 2026
|10 Chaitra 1948
|Tuesday
|9
|Good Friday
|3 April 2026
|13 Chaitra 1948
|Friday
|10
|Dr Babasaheb Ambedkar Jayanti
|14 April 2026
|24 Chaitra 1948
|Tuesday
|11
|Maharashtra Day
|1 May 2026
|11 Vaishakha 1948
|Friday
|12
|Buddha Pournima
|1 May 2026
|11 Vaishakha 1948
|Friday
|13
|Bakri Id (Id-Uz-Zuha)
|28 May 2026
|7 Jyeshtha 1948
|Thursday
|14
|Moharram
|26 June 2026
|5 Ashadha 1948
|Friday
|15
|Independence Day
|15 August 2026
|24 Shravana 1948
|Saturday
|16
|Parsi New Year (Shahenshahi)
|15 August 2026
|24 Shravana 1948
|Saturday
|17
|Id-E-Milad
|26 August 2026
|4 Bhadrapad 1948
|Wednesday
|18
|Ganesh Chaturthi
|14 September 2026
|23 Bhadrapad 1948
|Monday
|19
|Mahatma Gandhi Jayanti
|2 October 2026
|10 Ashvina 1948
|Friday
|20
|Dasara
|20 October 2026
|28 Ashvina 1948
|Tuesday
|21
|Diwali Amavasya (Laxmi Pujan)
|8 November 2026
|17 Kartika 1948
|Sunday
|22
|Diwali (Bali Pratipada)
|10 November 2026
|19 Kartika 1948
|Tuesday
|23
|Guru Nanak Jayanti
|24 November 2026
|3 Margshirsh 1948
|Tuesday
|24
|Christmas
|25 December 2026
|4 Pausha 1948
|Friday