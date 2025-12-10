Public Holidays 2026 in Maharashtra: Govt Declares List of 24 Paid Leaves, Adds Extra Holiday on Bhaubeej

By Lokmat Times Desk | Updated: December 10, 2025 07:51 IST2025-12-10T07:49:49+5:302025-12-10T07:51:47+5:30

The Maharashtra Government issued a notification on Tuesday, December 9, declaring a list of 24 public holidays for 2026 ...

Public Holidays 2026 in Maharashtra: Govt Declares List of 24 Paid Leaves, Adds Extra Holiday on Bhaubeej

The Maharashtra Government issued a notification on Tuesday, December 9, declaring a list of 24 public holidays for 2026 for all government offices in the state and an additional holiday on Bhaubeej (Bhai Dooj) on November 11, 2026. The State General Administration Department, in its circular, declared holidays for major festivals. 

These holidays will apply to all government offices, state government undertakings, municipal corporations, municipal councils, nagar panchayats, zilla parishads, panchayat samiti and gram panchayats. Apart from this, April 1, 2026 (Wednesday) has been declared as a holiday for the annual audit only for banks.

List of Public Holidays 2026

Sr. No.HolidayDateSaka DateDay
1Republic Day26 January 20266 Magh 1947Monday
2Mahashivratri15 February 202626 Magh 1947Sunday
3Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti19 February 202630 Magh 1947Thursday
4Holi (Second Day)3 March 202612 Phalguna 1947Tuesday
5Gudhi Padwa19 March 202628 Phalguna 1947Thursday
6Ramzan-Id (Id-Ul-Fitra) (Shawal-1)21 March 202630 Phalguna 1947Saturday
7Ram Navami26 March 20265 Chaitra 1948Thursday
8Mahavir Janmakalyanak31 March 202610 Chaitra 1948Tuesday
9Good Friday3 April 202613 Chaitra 1948Friday
10Dr Babasaheb Ambedkar Jayanti14 April 202624 Chaitra 1948Tuesday
11Maharashtra Day1 May 202611 Vaishakha 1948Friday
12Buddha Pournima1 May 202611 Vaishakha 1948Friday
13Bakri Id (Id-Uz-Zuha)28 May 20267 Jyeshtha 1948Thursday
14Moharram26 June 20265 Ashadha 1948Friday
15Independence Day15 August 202624 Shravana 1948Saturday
16Parsi New Year (Shahenshahi)15 August 202624 Shravana 1948Saturday
17Id-E-Milad26 August 20264 Bhadrapad 1948Wednesday
18Ganesh Chaturthi14 September 202623 Bhadrapad 1948Monday
19Mahatma Gandhi Jayanti2 October 202610 Ashvina 1948Friday
20Dasara20 October 202628 Ashvina 1948Tuesday
21Diwali Amavasya (Laxmi Pujan)8 November 202617 Kartika 1948Sunday
22Diwali (Bali Pratipada)10 November 202619 Kartika 1948Tuesday
23Guru Nanak Jayanti24 November 20263 Margshirsh 1948Tuesday
24Christmas25 December 20264 Pausha 1948Friday
