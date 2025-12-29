BMC Elections 2026: Congress Releases First List of 87 Candidates for Mumbai Civic Polls

December 29, 2025

BMC Elections 2026: Congress Releases First List of 87 Candidates for Mumbai Civic Polls

The Congress on Monday released its first list of 87 candidates for the Brihanmumbai Municipal Corporation election 2026 after finalising an alliance with the Vanchit Bahujan Aghadi. The list includes candidates from key areas such as Colaba, Mumbadevi, Malabar Hill, Byculla, Versova, Andheri, Goregaon, Kurla, Kalina, Chembur, Dharavi, Mahim, Mulund, Bhandup, Ghatkopar, Mankhurd–Shivaji Nagar and Malad.

The alliance between the Indian National Congress and the Vanchit Bahujan Aghadi was formally sealed on Sunday. Under the seat-sharing arrangement the VBA will contest 62 of the 227 BMC seats while the Congress will field candidates in the remaining 165 wards. The agreement was reached in the presence of Maharashtra Congress president Harshvardhan Sapkal and VBA state vice president Dhairyavardhan Pundkar.

Congress’ First List of Candidates for BMC Elections:

  1. Ward 221 – Prithviraj Ghewarchand Jain

  2. Ward 224 – Rukhsana Noorulamin Parack

  3. Ward 213 – Nasima Jayed Juneja

  4. Ward 220 – Sonal Mahesh Parmar

  5. Ward 214 – Mahesh Shantaram Gawali

  6. Ward 215 – Bhavna Dhiraj Koli

  7. Ward 217 – Ravikant Baykar

  8. Ward 218 – Rekha Ravindra Thakur

  9. Ward 208 – Satish Shivaji Khandge

  10. Ward 209 – Rafiya Abdul Rasheed Damudi

  11. Ward 210 – Anil Tukaram Vaje

  12. Ward 212 – Nazia Ashfaque Siddiqui

  13. Ward 204 – Narendra Rajaram Awadooth

  14. Ward 219 – Anuradha Vicky Kashelkar

  15. Ward 59 – Jayesh Ramdas Sandhe

  16. Ward 61 – Divya Avaneesh Singh

  17. Ward 62 – Saif Ahad Khan

  18. Ward 63 – Priyanka Ganpat Sanap

  19. Ward 64 – Huda Adam Shaikh Khan

  20. Ward 66 – Meher Mohsin Haider

  21. Ward 69 – Vinod Narayan Khajane

  22. Ward 71 – Radha Shrikant Yadav

  23. Ward 81 – Kavita Raysaheb Saroj

  24. Ward 77 – Monika Wadekar

  25. Ward 43 – Sudarshan Fulchand Soni

  26. Ward 50 – Sameer Balaram Mungekar

  27. Ward 51 – Rekha Dilip Singh

  28. Ward 55 – Chetan H. Bhatt

  29. Ward 57 – Gaurav Arun Rane

  30. Ward 74 – Samita Nitin Sawant

  31. Ward 168 – Wasim Siddique

  32. Ward 170 – Reshma Tabrez Momin

  33. Ward 171 – Santosh Jadhav

  34. Ward 165 – Mohd. Ashraf Azmi

  35. Ward 167 – Saman Arshad Azami

  36. Ward 70 – Bhupendra Ramesh Shingare

  37. Ward 156 – Savita Sharad Pawar

  38. Ward 102 – Rahebar (Raja) Siraj Khan

  39. Ward 90 – Tulip Miranda

  40. Ward 178 – Raghunath Thawai

  41. Ward 183 – Asha Deepak Kale

  42. Ward 184 – Sajida Bi Babbu Khan

  43. Ward 189 – Vaishali Rajesh Waghmare

  44. Ward 175 – Lalita Kachru Yadav

  45. Ward 179 – Aysha Sufiyan Vanu

  46. Ward 150 – Vaishali Ajit Shedkar

  47. Ward 152 – Shashikant Bansode

  48. Ward 192 – Deepak Bhikaji Waghmare

  49. Ward 144 – Sachin Baban Mohite

  50. Ward 148 – Rajendra Jagannath Mahulkar

  51. Ward 154 – Muralikumar Chellappan Pillai

  52. Ward 105 – Shubhangi Vaity

  53. Ward 110 – Asha Suresh Koparkar

  54. Ward 130 – Harish Karkera

  55. Ward 131 – Smita Khatu

  56. Ward 134 – Benazeer Irfan Divate

  57. Ward 135 – Vasant Namdeo Kumbhar

  58. Ward 136 – Sahebe Alam Abdul Qayyum Sawant

  59. Ward 138 – Sufiyan Niyaz Vanu

  60. Ward 140 – Prajyoti Handore

  61. Ward 142 – Bharti Dhaygude

  62. Ward 104 – Hemant Arun Bapat

  63. Ward 116 – Sangeeta Pritam Tulaskar

  64. Ward 137 – Nijamuddin Rayeen

  65. Ward 32 – Sireena Zicco Kinny

  66. Ward 33 – Qumarjahan Mohd. Moeen Siddique

  67. Ward 34 – Hyder Aslam Shaikh

  68. Ward 35 – Parag Shah

  69. Ward 47 – Parminder Singh Bhamra

  70. Ward 48 – Rafiq Elias Shaikh

  71. Ward 49 – Sangeeta Koli

  72. Ward 4 – Rahul Vishwakarma

  73. Ward 5 – Narendrakumar Sharma

  74. Ward 26 – Sureshchandra Rajhans

  75. Ward 1 – Sheetal Mhatre

  76. Ward 7 – Ashish Fernandes

  77. Ward 10 – Avinash Sankhe

  78. Ward 17 – Sangeeta Kadam

  79. Ward 18 – Neelam Mhatre

  80. Ward 20 – Mastan Istiyak Khan

  81. Ward 22 – Pradeep Kothari

  82. Ward 23 – Rajendrapratap Pandey

  83. Ward 28 – Ajanta Yadav

  84. Ward 29 – Devkumar Kanojia

  85. Ward 36 – Sanjay Nagrecha

  86. Ward 44 – Manju Kundan Yadav

  87. Ward 45 – Ramesh Bharat Yadav

The Maharashtra State Election Commission has announced elections to 29 municipal corporations across the state, including the BMC, Pune Municipal Corporation, and Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation. Mumbai will see polling across 227 electoral wards on January 15, with counting scheduled for January 16. 

