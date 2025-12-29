BMC Elections 2026: Congress Releases First List of 87 Candidates for Mumbai Civic Polls
By Lokmat Times Desk | Updated: December 29, 2025 17:19 IST2025-12-29T17:18:21+5:302025-12-29T17:19:58+5:30
The Congress on Monday released its first list of 87 candidates for the Brihanmumbai Municipal Corporation election 2026 after finalising an alliance with the Vanchit Bahujan Aghadi. The list includes candidates from key areas such as Colaba, Mumbadevi, Malabar Hill, Byculla, Versova, Andheri, Goregaon, Kurla, Kalina, Chembur, Dharavi, Mahim, Mulund, Bhandup, Ghatkopar, Mankhurd–Shivaji Nagar and Malad.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणूक - २०२६ साठी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाच्या वतीने अधिकृत उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर करण्यात येत आहे. निवड झालेल्या सर्व उमेदवारांचे अभिनंदन आणि शुभेच्छा…— Mumbai Congress (@INCMumbai) December 29, 2025
आपली मुंबई घडवूया…
मुंबईच्या हितासाठी काँग्रेसला निवडूया..#Mission2026#Mumbai… pic.twitter.com/y8X1hRLL1m
The alliance between the Indian National Congress and the Vanchit Bahujan Aghadi was formally sealed on Sunday. Under the seat-sharing arrangement the VBA will contest 62 of the 227 BMC seats while the Congress will field candidates in the remaining 165 wards. The agreement was reached in the presence of Maharashtra Congress president Harshvardhan Sapkal and VBA state vice president Dhairyavardhan Pundkar.
Congress’ First List of Candidates for BMC Elections:
Ward 221 – Prithviraj Ghewarchand Jain
Ward 224 – Rukhsana Noorulamin Parack
Ward 213 – Nasima Jayed Juneja
Ward 220 – Sonal Mahesh Parmar
Ward 214 – Mahesh Shantaram Gawali
Ward 215 – Bhavna Dhiraj Koli
Ward 217 – Ravikant Baykar
Ward 218 – Rekha Ravindra Thakur
Ward 208 – Satish Shivaji Khandge
Ward 209 – Rafiya Abdul Rasheed Damudi
Ward 210 – Anil Tukaram Vaje
Ward 212 – Nazia Ashfaque Siddiqui
Ward 204 – Narendra Rajaram Awadooth
Ward 219 – Anuradha Vicky Kashelkar
Ward 59 – Jayesh Ramdas Sandhe
Ward 61 – Divya Avaneesh Singh
Ward 62 – Saif Ahad Khan
Ward 63 – Priyanka Ganpat Sanap
Ward 64 – Huda Adam Shaikh Khan
Ward 66 – Meher Mohsin Haider
Ward 69 – Vinod Narayan Khajane
Ward 71 – Radha Shrikant Yadav
Ward 81 – Kavita Raysaheb Saroj
Ward 77 – Monika Wadekar
Ward 43 – Sudarshan Fulchand Soni
Ward 50 – Sameer Balaram Mungekar
Ward 51 – Rekha Dilip Singh
Ward 55 – Chetan H. Bhatt
Ward 57 – Gaurav Arun Rane
Ward 74 – Samita Nitin Sawant
Ward 168 – Wasim Siddique
Ward 170 – Reshma Tabrez Momin
Ward 171 – Santosh Jadhav
Ward 165 – Mohd. Ashraf Azmi
Ward 167 – Saman Arshad Azami
Ward 70 – Bhupendra Ramesh Shingare
Ward 156 – Savita Sharad Pawar
Ward 102 – Rahebar (Raja) Siraj Khan
Ward 90 – Tulip Miranda
Ward 178 – Raghunath Thawai
Ward 183 – Asha Deepak Kale
Ward 184 – Sajida Bi Babbu Khan
Ward 189 – Vaishali Rajesh Waghmare
Ward 175 – Lalita Kachru Yadav
Ward 179 – Aysha Sufiyan Vanu
Ward 150 – Vaishali Ajit Shedkar
Ward 152 – Shashikant Bansode
Ward 192 – Deepak Bhikaji Waghmare
Ward 144 – Sachin Baban Mohite
Ward 148 – Rajendra Jagannath Mahulkar
Ward 154 – Muralikumar Chellappan Pillai
Ward 105 – Shubhangi Vaity
Ward 110 – Asha Suresh Koparkar
Ward 130 – Harish Karkera
Ward 131 – Smita Khatu
Ward 134 – Benazeer Irfan Divate
Ward 135 – Vasant Namdeo Kumbhar
Ward 136 – Sahebe Alam Abdul Qayyum Sawant
Ward 138 – Sufiyan Niyaz Vanu
Ward 140 – Prajyoti Handore
Ward 142 – Bharti Dhaygude
Ward 104 – Hemant Arun Bapat
Ward 116 – Sangeeta Pritam Tulaskar
Ward 137 – Nijamuddin Rayeen
Ward 32 – Sireena Zicco Kinny
Ward 33 – Qumarjahan Mohd. Moeen Siddique
Ward 34 – Hyder Aslam Shaikh
Ward 35 – Parag Shah
Ward 47 – Parminder Singh Bhamra
Ward 48 – Rafiq Elias Shaikh
Ward 49 – Sangeeta Koli
Ward 4 – Rahul Vishwakarma
Ward 5 – Narendrakumar Sharma
Ward 26 – Sureshchandra Rajhans
Ward 1 – Sheetal Mhatre
Ward 7 – Ashish Fernandes
Ward 10 – Avinash Sankhe
Ward 17 – Sangeeta Kadam
Ward 18 – Neelam Mhatre
Ward 20 – Mastan Istiyak Khan
Ward 22 – Pradeep Kothari
Ward 23 – Rajendrapratap Pandey
Ward 28 – Ajanta Yadav
Ward 29 – Devkumar Kanojia
Ward 36 – Sanjay Nagrecha
Ward 44 – Manju Kundan Yadav
Ward 45 – Ramesh Bharat Yadav
The Maharashtra State Election Commission has announced elections to 29 municipal corporations across the state, including the BMC, Pune Municipal Corporation, and Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation. Mumbai will see polling across 227 electoral wards on January 15, with counting scheduled for January 16.