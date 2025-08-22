Kokilaben Ambani, Mother of Mukesh and Anil Ambani, Admitted to HN Reliance Hospital
By Lokmat Times Desk | Updated: August 22, 2025 11:01 IST2025-08-22T11:01:25+5:302025-08-22T11:01:35+5:30
Kokilaben Ambani, mother of Reliance Industries chairman Mukesh Ambani and Reliance ADA Group chief Anil Ambani, was admitted to ...
Kokilaben Ambani, mother of Reliance Industries chairman Mukesh Ambani and Reliance ADA Group chief Anil Ambani, was admitted to HN Reliance Foundation Hospital in Mumbai on Thursday night, August 21, after she was airlifted late at night due to an emergency health issue.
The 91-year-old was hospitalised due to age-related illnesses and is undergoing treatment at the hospital, according to Mid-Day, quoting sources. However, the Ambani family has not yet issued any health update about her condition.
Video of Mukesh Ambani Rushing to Hospital
"Mukesh Ambani arrives at the hospital accompanied by his security team.
Anil and Tina Ambani Spotted at Kalina Airport
Anil Ambani was spotted at the Kalina Airport as he was rushing towards the hospital. Kokilaben, wife of the late industrialist and Reliance Industries founder Dhirubhai Ambani, born on February 24, 1934 in Gujarat's Jamnagar. She has four children, Mukesh Ambani, Anil Ambani, Nina Kothari and Dipti Salgaocar.