Mumbai Rains: Waterlogging Between Tracks on Central, Western and Harbour Lines Disrupts Local Train Services
By Lokmat Times Desk | Updated: August 16, 2025 08:20 IST2025-08-16T08:20:32+5:302025-08-16T08:20:37+5:30
Mumbai local train services were disrupted on Saturday morning, August 16, due to waterlogging between tracks as heavy rainfall continued last night. According to the information, trains are running 10 to 12 minutes late in the Western line as water logged the railway tracks at Dadar Railway station.
Visuals From Sion Railway Station
#WATCH Mumbai: Heavy rain causes waterlogging in many parts of the city.— ANI (@ANI) August 16, 2025
Visuals from Sion Railway Station. pic.twitter.com/DyXxmEy1O7
Visuals From Dadar Railway Station on Western Line
#WATCH | Railway tracks filled with water as heavy rainfall lashes Mumbai since last night— ANI (@ANI) August 16, 2025
Visuals from Dadar railway station pic.twitter.com/RUANn6chD3
Waterlogging was also seen between tracks at Sion Railway station, due to which several local trains in the Central line were delayed for 15 to 20 minutes. Even Harbour line servers were hit as tracks between Guru Tegh Bahadur Nagar (GTB) railway and Kurla station filled with rainwater.