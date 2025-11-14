Mumbai Water Cut: Supply To Be Disrupted in Kurla, Ghatkopar and Other Areas on November 14; Check Timings

The water supply to be disrupted in several wards of Mumbai on Friday, November 14, 2025 as valve replacement work will be undertaken today in major pipelines. According to the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC), citizens will witness wa ater cut for 22 hours in parts of N ward, L ward, M/West ward and F North ward.

Old valves of pipelines will be replaced with new ones in Ghatkopar, Kurla, Chembur and Sion. The replacement work will be undertaken by civic officials from Friday and Saturday. During the replacement work, the water supply will be completely cut off between 10 am on Friday and 8 am on Saturday.

Check Areas To Be Affected

Rajawadi area, Vidyavihar encompassing Chittaranjan Nagar, Rajawadi Hospital, ONGC Colony, and Railway Employees Colony will be affected in the N ward, as per the Indian Express newspaper.

L Ward

New Tilak Nagar, Lokmanya Tilak Terminus, Sable Nagar, Santoshi Mata Nagar, Kranti Nagar, Nehru Nagar, Mother Dairy Road, Shiv Srishti Road, Naik Nagar, Jagriti Nagar, Kedarnath Temple Road, S G Barve Marg in Kurla East, Kamgar Nagar, Hanuman Nagar, Police Colony, Kasai Wada, Chunabhatti, Rahul Nagar, Everard Nagar, Qureshi Nagar, Takshashila Nagar, Chafe Galli, Pan Bazar, Trimurti Marg, V N Purav Marg, Umarwadi Road, Ali Dada Estate, Rajiv Gandhi Nagar, Swadeshi Dining Chawl, Chunabhatti Phatak, Mahadakol Prem Nagar, Hill Road, and Muktadevi Marg will also be affected.

M/West Ward

Tilak Nagar, Tilak Nagar Station Road, Pestom Sagar Road No.1 to 6, Shastri Nagar, Vatsalabai Naik Nagar, Sahakar Nagar, Shell Colony, Indira Nagar, S G Barve Marg, East Expressway, West Side Seva Marg (Pragati Society), Godrej Colony, Yashwant Nagar, Samrat Ashok Nagar, Raja Milind Nagar, Adarsh Nagar, Bhakti Park, Ajmera Colony, and MMRDA SRA colony

F/North Ward

Sion West & East, Dadar East, Matunga East, Wadala, Parts of Chunabhatti, Pratiksha Nagar, Shastri Nagar, Almeida Compound, Panchsheel Nagar, Wadala Truck Terminal, Soda Wildings (New Cuffe Parade), Sheo Koliwada-Sardar Nagar, parts of Sanjay Nagar, Gandhi Nagar, K D Gate No. 4 and 5 at Gaikwad Nagar, and Bhimwadi.