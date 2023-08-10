31 students of Yoga Life Centre excel
By Lokmat English Desk | Published: August 10, 2023 06:45 PM 2023-08-10T18:45:02+5:30 2023-08-10T18:45:02+5:30
MEdal winners : Shivanya Kelzarkar (Gold), Trisha Mendhekar (Gold), Arnav Bharti (Gold), Shivansh Kelzarkar (Gold), Mrinal Ravane (Gold), Lekhni ...
MEdal winners : Shivanya Kelzarkar (Gold), Trisha Mendhekar (Gold), Arnav Bharti (Gold), Shivansh Kelzarkar (Gold), Mrinal Ravane (Gold), Lekhni Shahare (Gold), Konika Rajguru (Gold), Soumya Zade (Gold), Sanvi Patil (Gold), Arya Mendhekar (Gold), Swara Dahe (Gold), Vivan Pimpalkar (Gold), Natika Dhole (Silver), Soham Bhoge (Silver), Gaurang Katode (Silver), Ansh Lanjewar (Silver), Nimisha Wagh (Silver), Varad Nandanwar (Silver), Kavesh Kolhe (Silver), Aganya Katode (Silver), Rosita Nevalkar (Silver), Advika Mohite (Silver), Anvika Ghate (Silver) Sanvi Dharma (Bronze), Geet Jain (Bronze), Vihang Talhande (Bronze), Aaradhya Kale (Bronze), Samyukta Ghate (Bronze), Prathamesh Dhopte (Bronze), Abhinav Giri (Bronze), Vansh Banit (Bronze), Prisha Hiranwar (Bronze) Nishika Mataghare (5th), Amogh Nitanware (5th) and Mohammad Aydin (5th)Open in app