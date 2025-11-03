Abhishek, Jagjot put Vidarbha on top
November 3, 2025
BRIEF SCORES,
Vidarbha 1st innings 166 all out in 48.2 overs (Gaurav Farde 30, Abhishek Agrawal 22, Shree Choudhary 22, Sanskar Chavate 22; Saideep Mohapatra 3/14)
Odisha 1st innings 128 all out in 48.1 overs (Aashirwad Swain 39 n.o.; Gaurav Farde 4/35, Jagjyot 3/8)
Vidarbha 2nd innings 183/4 in 58 overs (Abhishek Agrawal 77*, Jagjot Sasan 54)
