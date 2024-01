Anil, Parmesha Champion of Champions

Anil Pande and Parmesha Zade emerged Champion of Champions in rifle and pistol categories in the shooting competition organised under Khasdar Krida Mahotsav at Tehsil Sports Complex, Ahuja Nagar.

The competition was organised in U-14, Under-17, Under-19 and open boys and girls. In rifle category, Anil Pande beat Aditya Jagtap to win the title. In pistol category, Parmesha Zade overcame Priyanka Padhye. All the winners got cash prizes and trophies at the hands of Ajay Hiwarkar, Dr Vivek Sahu, Narendra Ingle, convener Navneet Singh Tuli and national shooter Harshal Zade and others

Results

U-14 boys peep rifle: Aariz Patni (349), Raghwan Nagulwar (347), Somansh Dhawle (247); U-14 girls: Dharini Borhade (377), Sanaya Baghel (353), Ridhima Shrivastav (346); U-14 boys open rifle: Satvik Manusmare (309), Pundalik Channe (192), Aradhya Chourasia (121); U-14 girls: Nirmai Sahare (36), Vedhika Gupta (25); U-14 boys air pistol: Veer Choudhary (301); U-17 girls peep rifle: Arnavi Khobragade (385), Dharini Borhade (377), Sanaya Baghel (353); U-17 girls: Prathmesh Mendhewar (384), Heemanshu Gabhane (382), Arjun Gomkale (380); U-17 boys open rifle: Satvik Manusmare (309), Sanket Patle (256), Pundalik Channe (192); U-17 boys air pistol: Veer Choudhary (301), Arya Kritiwar (242); U-17 girls: Parmesha Zade (350); U-19 boys peep rifle: Aditya Jagtap (397), Shoham Bagde (389), Ronit Borkute (385); U-19 girls: Arnavi Khobragade (385), Dharini Borhade (377), Ridhima Shrivastav (346); U-19 boys air pistol: Priyank Padhye (316), Lucky Kadu (301), Arya Kritiwar (242); U-19 girls: Parmesha Zade (350); U-21 boys peep rifle Aditya Jagtap (397), Shoham Bagde (389), Vidheyraj Rathod (387);U-21 girls: Arohi Kutemate (389), Sharvari Misurkar (385), Arnavi Khobragade (385); U-21 girls air pistol: Parmesha Zade (350)

Open boys peep rifle: Aditya Jagtap (397), Anil Pande (394), Vidheyraj Rathod (387); Open girls: Neusy Jain (391), Arohi Kutemate (389), Mansi Korke (388); Open boys air pistol: Anant Jagtap (344), Rahul Khichi (271); Open girls: Parmesha Zade (350), Pushplata Manusmare (279); Para air pistol: Roshani Rinke (317)