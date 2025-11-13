Binkar, Bisht shine as Vidarbha crush Tripura
By Lokmat Times Desk | Updated: November 13, 2025 22:45 IST2025-11-13T22:45:08+5:302025-11-13T22:45:08+5:30
BRIEF SCORES
Vidarbha 306 all out in 50 overs (Rohit Binkar 86, Sanskar Chavate 42, Varun Bisht 96, Pratham Maheshwari 46)
Tripura 127 all out in 35.1 overs (Durlab Roy 40; Kaustubh Salve 3/26, Sahil Sheikh 2/22, Jagjot 2/13)
Result: Vidarbha won by 179 runs