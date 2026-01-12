Day one witnesses exciting matches
By Lokmat Times Desk | Updated: January 12, 2026 21:40 IST2026-01-12T21:40:08+5:302026-01-12T21:40:08+5:30
Results
Boys: Vishwas Chandrasekaran beat Rishi Choudhary 6-2, 6-1; Hriishav Ravalah beat Meeresh Girdhani 6-3, 4-6, 6-4;
Anagh Agrawal beat Rajveer Haria 6-1, 6-1; Vihaan Srivastava beat Yadnesh Totade 6-2, 6-0; Soham Ransubhe beat Yuvraj Sharma 6-0, 6-1; Dhruv Mor beat Hayraj Agrawal 6-0, 6-0; Shon Ugale beat Atharva Shukul 6-4, 6-0; Akhilesh Chavan beat Aahan Ganatra 7-6(8-6), 6-0; Chaitanya Thakkar beat Arnav Verma 6-1, 6-4; Ansh Patel beat Manas Reddy Meka 4-6, 6-2, 7-6(10-8); Aniruddha Sakhare beat Neev Bhansali 6-3, 3-6, 6-3' Puranjay Kutwal beat Nihit Murarka 6-3, 6-0; Hitarth Surana beat Amol Agrawal 6-2, 6-1; Mohit Charmode beat Vihaan Pongde 6-2, 6-3; Taksheel Jambhulkar beat Ved Thakkar 6-2, concede; Rudra Patwardhan beat Balkrishna Verma 6-4,5-7,6-3
Girls: Shibani Gupte beat Swara Sabane 6-0, 6-0; Nivanshi Devkate beat Saavi Patil 6-0,6-0; Devashree Dagwar beat Swara Padgilwar 6-1, 6-3; Zahra Wasim beat Lehkhisha PJ 6-0, 6-1; Ritika Deshpande beat Alisha Nilawar 6-1, 6-0