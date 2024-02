Devang, Swara to lead dist teams

NDAA secretary Dr Sharad Suryawanshi declared the team that was selected by selection committee members Jitendra Ghordadekar (chairman), Atul Wankhede, Nilesh Sode, Vaishali Tidke and Ramchandra Wani. Shobham Gourav and Rohan Chavan will be the coaches whereas Nitin Dhabekar and Sapna Kokate will be the managers.

Teams

U-12 boys: Dewang Hirudkar, Sarvesh Dhomne, Ayush Paradkar, Ranvir Shende, Samarth Dharokar, Sairuty Brumot, Gourav Mangam, Naksh Rihe and Vanth Mohitkar.

U-12 girls: Sanskriti Parve, Rishika Karlekar, Prapti Saraykar, Dhanashree More, Anjali Raut, Arna Mokhade, Amolia Martin, Aradhya Thakur., Sanchi Mate, Aradhya Belsare.

U-19 boys: Shourya Ambarte, Ayushman Manna, Om Charde, Himanshu Bhoyar, Malhar Khakre, Chirag Gharpande and Shourya Kachwah.

U-10 girls: Swara Hiwase, Anavya Ekka, Aral Borkar, Srushti Lataye, Krishna Kodvate, Arayu Baghare, Vedika Pathak.

U-8 boys: Punit Shendre, Riddhant Matade, Prabhas Chandekar, Hitansh Naik and Devansh Hehkure.

U-8 girls: Durva Kharat.