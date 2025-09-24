Devdhagde clinches rapid chess crown

A total of 218 players took part in the event The prizes were distributed at the hands of Manoharrao Sapkal, RSS Ayodhya Bhag Sanghchalak, who lauded the commendable efforts of Jaihind Chess Association.

The event was brainchild of Jaihind Chess Association President Jagdish Choudhari. The organising team included vice president Prof. Vinod Kadu, general secretary Vaibhav Gangaprasad Choudhari, treasurer Sandesh Sahu, joint secretary Nishant Sahu, and members Rohit Sahu, Dinesh Atalkar, Saurabh Choudhari, Dr. Mona Sahu, Abhijit Choudhari, Pushpa Choudhari, and Roshni Choudhari. Brilliant Chess Academy’s Nilesh Channawar, social worker . Ravi Pandia, Shyam Agrawal, and Gajanan Mandir trustee Mr. Prabhakarrao Nivul woaked hard for the success of the tournament. IA Shiva Iyer was the chief arbiter for the event who was assisted by FA Bharati Dhote, SNA Akash Revatkar, SNA Ninad Jain, and Amit Janjal

Results

1. Chetan Devdhagde, 2. Vijay Devdhagde, 3. Utkarsh Kothare, 4. Aparnita Jagtap, 5. Darshit Pise, 6. Mridul Tijare, 7. Sagar Gajbhiye, 8. Arnav Moon, 9. Vishal Madavi (₹451). 50 Category: C. D. Gajbhiye, Mohan Kale, Shamsundar Borkar , Men (15–25): Adarsh Iyer, Soham Dharmik, Om Donarkar, Women (15–50): Shanaya Shelkar, Sarita vdhagde, Preeti Panchware.