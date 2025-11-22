Dubey to lead Vid squad in SMAT
By Lokmat Times Desk | Updated: November 22, 2025 21:25 IST2025-11-22T21:25:02+5:302025-11-22T21:25:02+5:30
Team: Harsh Dubey (Captain), Yash Thakur (Vice-Captain), Atharva Taide, Dhruv Shorey, Aman Mokhade, Yash Rathod, Shivam Deshmukh (wk), Akshay Wadkar, Nachiket Bhute, Darshan Nalkande, Yash Kadam, Varun Bisht,
Parth Rekhade, Umesh Yadav, Praful Hinge, Deepesh Parwani and Adhyayan Daga
Coach: Usman Ghani, Asst Coach: Dharmender Ahlawat, &C Coach: Yuvraj Singh Dasondhi, Physio: Dr Nitin Khurana,
Video Analyst: Ajinkya Sawale, Masseur: Bhushan Zhade, Sidearm ball thrower: Yash Thorat and Manager: Jitendra Darbhe