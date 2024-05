GKM, DKM girls enter semis

In boys section, Shivaji Nagar Gymkhana (SNG) and Somalwar reached pre-quarterfinals. Today GKM girls outplayed NASA 32-9 whereas DKM recorded one-iuded 46-1 victory over NKM. SKM downed Phoneix 16-8.

In the boys section, Shivaji Nagar Gymkhana (SNG) recorded an easy 31-2 victory over PKM. In another match Somalwar got the better of Phoneix B 24-8.

RESULTS

GIRLS: SKM (Urvashi Gadkari 12) bt Phoenix (Arya Khandait 2) 16-8 (7-0, 0-0, 5-6, 4-2);

Phoenix (Avni Wande 6) bt NBA 16-2 (2-0, 0-0, 5-2, 10-0); GKM (Palak Panchbudhe 10, Radha Hiwse 10) bt NASA (Aaradhya Junghar 6) 32-9 (14-6, 10-1, 4-2, 4-0); DKM (Pankhudi Bade 12, Netra Damke 10) bt NKM 46-1 (14-1, 8-0, 18-0, 6-0)

BOYS: SNG (Soham Deodhar 12) bt PKM 31-2 (0-2, 24-0, 5-2, 2-0); Somalwar (Samyak Kamble 11) bt Phoenix-B (Pralhad Bawankar 4) 24-8 (9-4, 4-0, 5-1, 6-3);