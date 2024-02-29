Jitesh, Taide included in Ranji team

By Lokmat English Desk | Published: February 29, 2024 05:05 PM2024-02-29T17:05:01+5:302024-02-29T17:05:01+5:30

Team Akshay Wadkar (captain & wk), Aditya Sarvate (vice-captain), R Sanjay, Shubham Dubey, Atharva Taide, Darshan Nalkande, ...

Jitesh, Taide included in Ranji team | Jitesh, Taide included in Ranji team

Jitesh, Taide included in Ranji team

Team

Akshay Wadkar (captain & wk), Aditya Sarvate (vice-captain), R Sanjay, Shubham Dubey, Atharva Taide, Darshan Nalkande, Akshay Wakhare, Harsh Dubey, Yash Thakur, Jitesh Sharma (wk), Yash Rathod, Mohit Kale, Aditya Thakare, Lalit Yadav, Umesh Yadav, Dhruv Shorey and Karun Nair.

Coach: Usman Ghani, Asst Coach: Atul Ranade, Trainer: Yuvraj Singh Dasondhi, Physio: Nitin Khurana, Video Analyst: Aniruddha Deshpande and Manager: Shirish Joshi

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