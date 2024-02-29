Jitesh, Taide included in Ranji team
By Lokmat English Desk | Published: February 29, 2024 05:05 PM2024-02-29T17:05:01+5:302024-02-29T17:05:01+5:30
Team Akshay Wadkar (captain & wk), Aditya Sarvate (vice-captain), R Sanjay, Shubham Dubey, Atharva Taide, Darshan Nalkande, ...
Team
Akshay Wadkar (captain & wk), Aditya Sarvate (vice-captain), R Sanjay, Shubham Dubey, Atharva Taide, Darshan Nalkande, Akshay Wakhare, Harsh Dubey, Yash Thakur, Jitesh Sharma (wk), Yash Rathod, Mohit Kale, Aditya Thakare, Lalit Yadav, Umesh Yadav, Dhruv Shorey and Karun Nair.
Coach: Usman Ghani, Asst Coach: Atul Ranade, Trainer: Yuvraj Singh Dasondhi, Physio: Nitin Khurana, Video Analyst: Aniruddha Deshpande and Manager: Shirish JoshiOpen in app