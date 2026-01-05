Kush to lead Vid U-16 team
By Lokmat Times Desk | Updated: January 5, 2026 22:40 IST2026-01-05T22:40:08+5:302026-01-05T22:40:08+5:30
After topping Elite Group A with 30 points, Vidarbha will face the winner of the Pre-Quarter-final 2 between Andhra and Haryana in the Quarter-Final. VCA’s Junior Selection Committee, which met on Monday, named the following players for the tournament:
Team: Kush Sharma (Captain), Om Dhotre (Vice-Captain), Malhar Dhurad, Manav Wakode, Raunik Hedau, Kashyap Patsakar, Arjun Wankhede, Arjun Mahajan (WK), Samarth Nathani (WK), Veer Chikhalkar, Dev Jain,
Viraaj Maheshwari, Manthan Kale, Sparsh Wanjari, Aaradhya Dhok, and Nirmik Charde.
Stand-byes: Hiren Trivedi, Aryan Garud, Naman Vaidya and Tanmay Pawar.
Coach: Azhar Seikh, Asst Coach: Kunjan Patel, S & C Coach: Devendra Tibole, Physio: Surjeet Yadav, Video Analyst: Pranav Mokhade and Manager: Prashant Kantode