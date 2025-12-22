Lokmat shutlers advance, media badminton tourney begins

Earlier director of G.H. Raisoni Sports & Cultural Foundation Dr Mrunal Naik, director of Department of Sports and Physical Education of RTM Nagpur University Dr. Sambhaji Bhosale and NDBA event and tournament secretary Anant Apte inaugurated the tournament.

ReultsMen's singles round of 32: (S-1) Ashish Jain (Lokmat) bt Sachin Mokharkar ( Dainik Bhaskar) 7-0 Ret.., Raviraj Ambadwar (Lokmat) bt Nikhil Kelapure, (Navrashtra) 15-2 15-1 ; Nikhil Dixit (Hitavada) bt Abhishek K Singh ( Navbharat) 15-6, 15-3 ; Rahul Singh Thakur ( Dainik Bhaskar) bt Harshal Bhatarkar (Navabharat) 15-5 15-7 , Satish Dandare ( Navabharat) bt Amit Sampat (TOI) 12-15, 15,-7 15-8 ; Sarvesh Kalantri (Lokmat) bt Sumukh Kulkarni, (TOI) 15-3,15-2 ; Mahesh Sarangi (Navbharat) bt Kshitij Udar (Lokmat) 15-0, 15-2 ; Saurabh Deshpande, (Navabharat) bt. Mayur Rangar Dainik Bhaskar (15-9 15-2 ), Rajesh Sharma (Lokmat) bt Ankit Dongre ( Dainik Bhaskar) 15-1, 15-2. Men's doubles (round of 32): Manish Sriwas and Shrikant Tikle (Navabharat) bt Mayur Rangari and Rahul Singh Thakur ( Dainik Bhaskar) 15-10, 15-9; Rajesh Sharma and Raviraj Ambadwar (Lokmat) bt Nikhil Janbandhu and Sachin Mokharkar, Dainik Bhaskar, w.o..; Satish Dandare and Tanmay Moon (Navabharat) bt Kunal Badge and Nikhil Dixit ( Hitavada) 10-15, 15-10 ,16-14 ; Kshitij Udar and Wasim Qureshi (Lokmat) bt Amit Sampat and Manish Sakharwade ( TOI) 15,-13 15-9 ; Ashish Jain and Sarvesh Kalantri ( Lokmat) bt Harshal Bhatarkar and Saurabh Deshpande ( Navabharat) 15-4, 15-0.

\Women's singles round of 32: Meha Sharma bt Jayana Kundel (TOI) 15-9,15-7 ; Apoorva Nayak (Navabharat) bt Fauzia Shaikh, (Dainik Bhaskar) 15-5, 15-5,