Malhar helps Vidarbha earn three points
By Lokmat Times Desk | Updated: December 10, 2025 20:05 IST2025-12-10T20:05:02+5:302025-12-10T20:05:02+5:30
Tamil Nadu were 60/1 in their second innings when the match ended.
BRIEF SCORES
Tamil Nadu 1st innings: 302 all out in 103.5 overs (Dhanvanth Anamangad 87, Arya Ganesh 48, Shri Dharun 48, P Vishnu 40; Sparsh Wanjari 4/58, Manthan Kale 2/51)
Vidarbha 1st innings: 358 all out in 140.1 overs (Arjun Wankhade 33, Kush Sharma 28, Malhar Dhurad 144, Manav Wakode 37, Nirmik Charde 34, Viraaj Maheshwari 34; Abhiman Sundar 5/78)
Tamil Nadu 2nd innings: 60/1 in 11 overs
Result: Match drawn, Vidarbha took first innings lead