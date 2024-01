Nagraj, Prajakta triumph

Earlier MLC Pravin Datke flagged off Yuva daud whereas KKM organising committee secretary Dr Piyush Ambulkar, Ashish Mukim and Ritesh Gawande flagged off marathon.

Results

10 km men: Nagraj Khursane (31.58.70), Sourabh Tiwari (32.47.69), Rajan Yadav (32.52.29), 4. Rohit Jha (33.03.16), 5. Lilaram Bawne (33.25.91)

5 km women: Prajakta Godbole (15.57.07), Riya Dohtare (16.22.37), Mitali Bhoyar (16.50.34), Tejaswini Lambkhane (17.24.29), Bhavyashree Mahalle (17.49.47)

5 km U-16 boys: Pradyumna Gowte (15.34.22), Nandkishor Wankhede (16.05.38). Manish Dhawde (16.20.06), Abhay Mhaske (16.28.22), Naman Awachat (16.28.48)

3 km U-16 girls: Janhavi Bawane (10.11.05), Madhura Pahade (10.14.22), Tanmayi Pimpalkar (10.21.63), Himanshi Bawane (10.34.09), Yashasvi Rathod (10.38.69).