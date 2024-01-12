Nagraj, Prajakta triumph
By Lokmat English Desk | Published: January 12, 2024 04:40 PM2024-01-12T16:40:02+5:302024-01-12T16:40:02+5:30
Earlier MLC Pravin Datke flagged off Yuva daud whereas KKM organising committee secretary Dr Piyush Ambulkar, Ashish Mukim and ...
Earlier MLC Pravin Datke flagged off Yuva daud whereas KKM organising committee secretary Dr Piyush Ambulkar, Ashish Mukim and Ritesh Gawande flagged off marathon.
Results
10 km men: Nagraj Khursane (31.58.70), Sourabh Tiwari (32.47.69), Rajan Yadav (32.52.29), 4. Rohit Jha (33.03.16), 5. Lilaram Bawne (33.25.91)
5 km women: Prajakta Godbole (15.57.07), Riya Dohtare (16.22.37), Mitali Bhoyar (16.50.34), Tejaswini Lambkhane (17.24.29), Bhavyashree Mahalle (17.49.47)
5 km U-16 boys: Pradyumna Gowte (15.34.22), Nandkishor Wankhede (16.05.38). Manish Dhawde (16.20.06), Abhay Mhaske (16.28.22), Naman Awachat (16.28.48)
3 km U-16 girls: Janhavi Bawane (10.11.05), Madhura Pahade (10.14.22), Tanmayi Pimpalkar (10.21.63), Himanshi Bawane (10.34.09), Yashasvi Rathod (10.38.69).Open in app