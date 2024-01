Naidu, Ira, Anudhya, Aditya triumph

Shreeansh Naidu stunned top seed Mann Bokey 21-10, 21-10 to win Under-9 title. In the girls final Ira Rokde surprised top seed Aanya Malhotra 21-8, 21-19. Anudhya Satpute claimed Under-11 girls crown defeating Aradhya Gupta 21-18, 21-6. In the Under-13 boys final, AdityaYaul quelled the spirited challenge of Mayank Rajput 21-14, 22-20.

Results

U-9 boys final: Shreeansh Naidu bt Mann Bokey (1) 21-10, 21-10 ; U-9 girls final: Ira Rokade bt Aanya Malhotra (1) 21-8, 21-19 .

U-11 boys semis: Avinash Khiratkar bt Kritin Thakur 21-11, 21-9; Swanand Gotmare bt Shreeansh Naidu 15-7, 18-16 .

U-11 girls final: Anudhya Satpute (1) bt Aradhya Gupta, , 21-18 21-6 .

U-13 boys final: Aditya Yaul (1) bt Mayank Rajput, , 21-14 22-20 .

U-13 girls semis: Rimsha Jamuar, bt Yukti Shende (1) 21-16, 18-21, 23-21; Vaishnavi Manglekar bt Shreeja Wankhede 21-12, 21-13 .

U-13 girls doubles final: Riddhi Tidke and Sanvi Ghate (2) bt Avani Zadgaonkar and Sara Peshkar 21-17 21-7 .

U-15 girls semis: Fizza Akbani bt Sanvi Ghate 21-12, 21-10; Ditisha Somkuwar bt Grishma Kaishalwar 21-12,21-11 .

U-19 girls semis: Shourya Madavi bt Kunjal Mandlik 21-9, 21-17; Krisha Soni bt Pinak Rokde 21-12 ,17-21, 21-10 .