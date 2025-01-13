Panchmatia, Shaikh, others enter QF
By Lokmat English Desk | Published: January 13, 2025 09:55 PM2025-01-13T21:55:10+5:302025-01-13T21:55:10+5:30
Hriyansh Pohande blanked Ransh Badge 4-0, Nivaan Haware made the light work of Navyug Chandak 4-0, Divit Murarka ousted ...
Hriyansh Pohande blanked Ransh Badge 4-0, Nivaan Haware made the light work of Navyug Chandak 4-0, Divit Murarka ousted Samweg Nakhare 4-1 and Krishneel Thakare defeated Aryan Kulkarni 4-2.
Earlier, Dr Parinita Fuke inaugurated the meet in presence of Kumar Kale President, NDHTA, Ashok Bhiwapurkar, Dr Sudhir Bhiwapurkar and others.Open in app