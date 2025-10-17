Reshimbabh drub Adv XI by 128 runs
At NSSM ground, Jamtha Eleven Star defeated Navniketan Cricket Club on the basis of first innings lead. At SB City College Ground, Indian Gymkhana defeated VMV by the virtue of first innings lead.
BRIEF SCORES
At VCA's Kalamna Ground
Reshimbagh Gymkhana 1st innings 173 all out in 38.5 overs (Kedar Jagtap 62, Siddhant Mule 4/37, Rohit Chaudhari 4/45)
Advocate XI 1st innings 124 all out in 26.4 overs (Krish Sahapurkar 75: Krish Kusme 4/12, Pawan Rokade 3/36)
Reshimbagh Gymkhana 2nd innings 270/7 decl. in 42.2 overs (Kedar Jagtap 166, Digvijay Tiwari 39; Gagandeep Palahe 3/49)
Advocate XI 2nd innings 191 all out in 45.3 overs (Manliv Ghai 63, Yash Kitukale 57; Aditya Khilote 6/52)
Result: Reshimbagh Gymkhana won by 128 runs
At NSSM Ground 1, Jamtha
Eleven Star CC 1st innings 416 ll out in 89.4 overs (Akash Kumar 107, Samitinjoy Bhattacharya 138, Arnav Sinha 47; Virendra Patel 3/61)
Navniketan CC 1st innings 221 all out in 44.5 overs (Yajwan Gadhave 58; Ashutosh Singh 5/45)
Navniketan CC 2nd innings (f/o) 156/2 in 24 overs (Aditya Ahuja 103 not out)
Result: Match drawn; Eleven Star won on first innings lead
At SB City College Ground
Indian Gymkhana 1st innings 269 all out in 68.1 overs (Siddhesh Wath 90, Devansh Thakkar 68; Kalpesh Rajput 5/54)
VMV CC 1st innings 230 all out in 51.2 overs (Updesh Rajput 112, Himanshu Bante 59; Raj Chaudhary 7/64)
Indian Gymkhana 2nd innings 170/3 decl. in 32 overs (Siddhesh Wath 69; Kunal Nagar 3/46)
VMV CC 2nd innings 105/9 in 25 overs
Result: Match Drawn; Indian Gymkhana won on 1st innings lead