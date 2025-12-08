Riddhima to lead Vid U-19 team
By Lokmat Times Desk | Updated: December 8, 2025 21:30 IST2025-12-08T21:30:02+5:302025-12-08T21:30:02+5:30
VCA’s women’s selection panel, which met on Monday, also named four stand-by players for the trip to Hyderabad. Team: ...
Team: Riddhima Maradwar (Captain & WK), Sakshi Bhupal (Vice-Captain), Arya Pongade, Kuntal Sharma, Shraddha Nabira, Akshara Itankar, Srishty Wandalkar, Nihari Kawale (wk), Shweta Tiwari, Saveri Deshpande, Supriya Patil,
Grishma Tatte, Dhanashree Gujjar, Nimisha Kotecha, Mansi Borikar and Shreemayi Pathak.
Stand-byes: Madhura Mandavgade, Swara Thakare, Sanskruti Dhande and Shreya Lanjewar, Head coach: Ranjit Paradkar, assistant coach: Deepak Joshi, S&C Coach: Ms Rachana Mange, Physio: Ms Shruti Mahajan, Manager: Neha Elias, Video Analyst: Krutika Tekade