RUSH 24 organised successfully in city

Dariusz Wolak from Poland emerged winner in 24 hrs category by cycling 660 km in 24 hours. Conducted across 24-hour, 12-hour, and 6-hour race formats, the event marked another significant milestone in Nagpur’s growing endurance sports culture. Cyclists from Poland, Canada, and several Indian cities including Nagpur, Nashik, Nanded, and many other regions across the country participated, giving the event a strong national and international presence. The race was conducted on a 30 km loop, with both the start and finish point at Ambika Family Restaurant, Saoner. With meticulous planning, strict safety protocols, and seamless coordination, participants were able to push their physical and mental limits in a secure and professionally managed environment.

Results

24 hours solo: Dariusz Wolak 660km, .Sebastian Nowacki 600km, Nikhil Bahekar 510kkm, Manish Saini, Prakash Sharbidre, Sumer Bansal, Manish Nikam, Purushottam More, Narayan Vyas, Sahil Sachdeva and Anil Thete.

525km: Team Sunil–Vilas

24 Hours – Team of 4 570km: .Team JNRDC (Anupam Agnihotri, Nitin Wahamadepande, Govinda Bhaskar and

Vipin Naik)

Pedal Queens 270km: Yugandhara Dasri, Bhawana Bhagat, Sudha Tekulve, Sukeshini Shinde

12 Hours – Solo (Men) Krzysztof Fechner 390 km, Nikhil Kacheshwar 270km, Shailesh Bhandekar 210 km, Shrikant Mukte, Sachin Lambe, Deepak Kewlani

12 Hours – Solo (Women: .Prajakta Aswar 240km, Bilquis Abbasi 210 km, Kirti Bihare 210 km

6 Hours – Solo (Men): Kamil Motylewski 210km, Ashish Deo 150km, 3.Nitin Fuke 150km, Mrunal Wanjari,

Syed Ameen, Alex William, Paresh Khante, Pavan Khabiya, Jaywant Yelsattiwar, Kapil Raut, Amol Bansod

6 Hours – Solo (Women): Monali Jain 120km, 2.Nital Sawde 120km, .Sushama Khandagale 90km, Sushma Palkar

Ketaki Siras 525km