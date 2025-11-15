Seeds sail smoothly in semis

In girls U-10 category, Sanaya Panicle showed glimpses of her talent as she had to fight a tough battle against Dheera Sugandh in a tense tie-break. Gargi Burred also fought off her worthy opponent Anisha Gupta in a tie-break.Ahana Modi beat Navisha Jejani and all four players reached the semifinals.

In girls U-12 the semifinalists are Manasvi Fuke vs Sanaya Pankule and Saanvi Asawa vs Rajvika Aloni. They had an easy ride to the semis. In boys U-12 the players had tough opponents in the quarters Viraj Rai had to play his best game to beat Raghav Shivhare in a tie-beak.Devansh Shingane beat Ronav Shingarey in tie-break. They all showed good mental toughness and played till the last point was earned.

Resultgs

U-10 boys QF: Navyug Chandak beat Adrito Chatterjee 5-2; Revent Chunchunwar beat Rutvik Devathi 5-4,7-5; Prehan Arora beat Sojust Shekar 5-4,8-6; Vansh Aurangabadkar beat Darsh Sahu 5-1.U-12 boys QF: Devansh Shingane beat Ronav Shingarey 5-4(7-5), Atharva Chutele beat Malhar Khasnis 5-1, Viraj Rai beat Raghav Shivhare 5-4, 10-8, Gaurang Jibhakate beat Huaan Bondulu 5-0

U-10 girls QF: Siya Balpande beat Dheeraa Sugandh 5-4,7-3, Sanaya Pankule beat Anushka Macchirke 5-0, Gargi Burade beat Anaisha Gupta 5-4,7-5, Ahana Modi beat Navisha Jejani 5-2

U-12 girls QF: Manasvi Fuke beat Pakhee Shrivastav 5-1, Sanaya Pankule beat Toshika Kumar 5-1, Saanvi Asawa beat Siya Balpande 5-2, Rajvika Aloni got walkover