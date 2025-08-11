State ranking TT tourney from Aug 15

Addressing medipersons secretary of MSTTA Adv. Ashutosh Potnis said the tournament has evoked a good response.

As far as seedings are concerned five Nagpur players including Aadi Chitnis (third in men's singles), Ikshika Umate (8th in U-19 and third in U-17 sections), Karnika Singh(10th in U-11), Anaaya Kashyap (13th in U-11) and Saiee Gunjal (14th in U-11) have found the place. Acting deputy director of sports Pallavi Dhatrak will inaugurate the tournament in the presence of director of the Department of Sports and Physical Education of RTM Nagpur University Dr Sambhaji Bhonsale, Dr Dhananjay Welukar at 4 pm.

Seedings (top five)

U-11 boys: Adhiraj Chauhan (THN), Yuvaan Walia (MDC), Vardan Kolte (PNA), Rajvardhan Tiwari (SOL), Aalam Siddiqui (BID)

U-13 boys: Ayaan Athar (TST), Niraj Muley (PNA), Swaraj Redkar (TST), Raghav Mahajan (TST), Niraj Nandede (PNA)

U-15 boys: Param Bhiwandkar (TST), Prateek Tulsani (THN), Nilay Pattekar (THN), Shreyas Mankeshwar (PNA), Aarav Vora (TST)

U-17 boys: Kaustubh Gorgaonkar (PNA), Parth Magar (MCD), Akansh Sahoo (TST), Ishan Khandekar (PNA), Yashwin Gade (THN)

U-19 boys: Ishan Khandekar (PNA), Tejas Wasnikar (PNA), Kaustubh Girgaonkar (PNA), Yuvraj Yadav (TST), Parth Magar (MCD)

Men's singles: Deepit Patil (THN), Jash Modi (TST), Aadi Chitnis (NGP), Shounak Shinde (PNA), Parth Magar (MCD).

U-11 girls: Aadya Baheti (PRB), Aahana Godbole (PNA), Vrunda Mahapadi (PNA), Shrinika Umekar (PNA), Shranya Patwardhan (PNA).

U-13 girls: Keshika Purkar (NSK), Rittanya Deolekar (TST), Aadya Baheti (PRB), Palakh Jhawar (TST), JUinaya Vadhan ((THN).

U-15 girls: Sanvi Puranik (THN), Myra Sangelkar (TST), Aarohee Chafekar (THN), Trissa Lubde (TST), Aadya Baheti (PRB)

U-17 girls :Sukrati Sharma (THN), Swara Karmarkar (NSK), Ishika Umate (NGP), Hritika Madhur (THN), Naisha Rewaskar (PNA),

U-19 girls: Swara Karmarkar (NSK), Shravani Loke (TST), Anvi Gupte (THN), Anoushka Patil (THN), Anshita Tamhankar (MDC).

Women singles: Manushree Patil(TST), Shruti Amrute(THN), Senhora D'Souza (MCD), Aarya Songadkar (THN),

SampadaBhiwandkar (THN).