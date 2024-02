Sub jr athletics meet begins

Director of Students Welfare Department of RTMNU Dr Mangesh Pathak inaugurated the meet in the presence of NDAA secretary Dr Sharad Suryawnashi, president Gurudeo Nagrale, chairman Umesh Naidu, international coach Dr Ravindra Tong and others also graced the occasion. NDAA joint secretary Ramchanedra Wani conducted the proceedings while Archana Kottewar proposed a vote of thanks. Organiser of Sadbhavna Daud Sanjay Dudhe, Ravindra Tong, Anil Bhore, Nagrale, Chandrabhan Kokte, Pranali Chanode, Helen Joseph and Vaishali Tidke distributed the medals. U-

Results

14 boys 60 m: Siddhesh Kshirsagar (RS Mundle), Amit Sharma (AV Fitness), Prashik Manerao (Aai Foundation)

Shotput: Daksh Parmar (SOS), Nishant Nagose (IDCPE), Om Bhoge (Golden Star)U-14 girls 60 m: Mrunali Dhurde (Nav Maharashtra), Deepali Wahile (RS Mundle), Himanshi Bawne (Track Star)

Shotput: Shravani Mundve (Shree Radhe), Trisha Parte (Abhiruchi), Goutami Borkar (St. Joseph's)

U-12 boys 60 m: Devansh Hirudkar (Keshav Nagar), Sairuth Brumot (Sandipani), Vansh Mohitkar (BC Athletics)

Shotput: Ranveer Shende (Sandipani), Samarth Dhanorkar (Sandipani), Ayush Paratkar (Residence)

U-12 girls 60 m: Arna Mokhare (Raising Sprinter), Amolia Martin (Future Club), Aradhya Thakur (Future Club)

Shotput: Rishika Karlekar (Priydarshini), Anisha Tajne (DPS MHAN).

U-1 boys 60 m: Chirag Gharpande (BvM), Himanshu Bhoyar (Aai Foundation), Adwait Bhonsale (SOS)

Shotput: Ayushyaman Manna (SoS), Shourya Kacchawah (Mahatma Gandhi), Shourya Ambarte (Royal International)

U-10 girls 60 m: Swara Hiwade (DPS Lava), Aaral Borkar (DPS MIHAN), Navya NAgrekar (MAhatma Gandhi), Shotput: Srushti Datta (SOW Hudkeshwar), Aditi Thakre (SOS Hudkeshwar), Shravavni Ahriwar (SOS Hudkeshwar).