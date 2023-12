Top seed Fizza advances

In the Under-15 girls singles, Fizza defeated Ishita Barapatre 15-1, 15-2 convincingly. Earlier DIG Sandip Patil ( Special Operations Gadchiroli) inaugurated the tournament in the presence of president of Achievers Badminton Club Ajay Donode and Sanjay Donode.

Important results

U-15 girls singles: Fizza Akbani (1) bt Ishita Barapatre 15-1, 15-2 ; Kanak Kadoo bt Ananya Ghate 15-10, 10-15, 15-7; Avani Hedaoo bt Advvaita Nair 15-2, 15-7; Ananya Hedaoo bt . Kanak Agrawal 15-8, 15-8;

Grishma Kaishalwar bt Sharvaree Ganar 15-5,15-6; Poorvi Malik bt Tanishka Dhole 12-15, 17-15, 15-8; Vaishnavi Manglekar bt Spruha Khaparde 15-3, 15-4; Mugdha Sawarkar bt Eeshitwa Tarsekar 15-7, 15-7; Harshika Sharma bt Sanvi Mittal 15-9, 15-6; Riddhi Tidke bt Anushka Salve 15-5, 15-7; Srushti Pandey bt Riya Pane 15-8,15-10; Shreeja Wankhede bt Nakshatra Mahajan 15-1 15-3; Ditisha Somkuwar bt Gramya Deshpande 15-5 15-3.

U-17 boys singles: Sparsh Kawale bt Shiven Adkine 15-2,15-1; Krishna Singh bt Arya Dhobley 15-4,15-5; Aditya Yaul bt Manas Bisen 15-2, 15-7; Adityasingh Chouhan bt Titus Ealias 15-9, 15-9, Rigved Nimkar bt Mayank Mishra 15-5 ,15-8; Prithvi Haritwal bt Arnav Kalyankar 10-15, 16-14, 16-14;Piyush Padwal Anshuman Raghuvanshi 15-11, 15-10; Nishil Umate bt Neil Jaunjale 15-4, 15-6 ;Animish Manke bt Chinmay Gotmare 15-6, 15-12; Nakul Londhekar bt Adarsh Yadav 15-12, 15-12 ; Shresth Bandwar bt Bhagya Thawarani 15-2, 15-2 ; Atharva Urade bt . Manthan Dambhale 15-7 15-10 .