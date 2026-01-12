Vidarbha bowlers toil all day
By Lokmat Times Desk | Updated: January 12, 2026 21:25 IST2026-01-12T21:25:01+5:302026-01-12T21:25:01+5:30
Abhiraj Vashisht logged a fine 122 for Haryana, while Yash Batotia made 92. Om Dhotre was Vidarbha's most successful bowler with figures of 4/101.
BRIEF SCORES:
Vidarbha 1st innings 139 all out in 47.1 overs (Kashyap Pataskar 33, Malhar Dhurad 34, Nirmik Charde 34; Adarsh Malik 3/79, Piyush Dudy 3/29)
Haryana 1st innings 423/9 in 136 overs (Yovesh Kashyap 69, Abhiraj Vashisht 122, Yash Bhatotia 92; Viraaj Maheshwari 2/59, Om Dhotre 4/101)
