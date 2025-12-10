Vidarbha eye outright victory, need 63 runs
By Lokmat Times Desk | Updated: December 10, 2025 20:00 IST2025-12-10T20:00:02+5:302025-12-10T20:00:02+5:30
Earlier, Yash Titre claimed 5 wickets for 87 and Himanshu Kawale took 4/58 to bundle out J&K for 229 in their second innings.
BRIEF SCORES:
J&K 1st innings 232 all out in 60 overs (Kamaksh Sharma 33, Faizan Ahmad 62, Shiva Thakur 34; Himanshu Kawale 5/72, Yash Titre 2/43)
Vidarbha 1st innings 251 all out in 88.4 overs (Gaurav Nikam 52, Malhar Dosi 85, Rajveer Jolly 67; Abdul Basit Lone 3/39, Faizan Ahmad 2/39)
J&K 2nd innings229 all out in 63.3 overs (Kamaksh Sharma 41, Faizan Ahmad 51; Yash Titre 5/87, Himanshu Kawale 4/58)
Vidarbha 2nd innings 148/5 in 53 overs (Gaurab Nikam 23, Iknoor Singh 41 batting, Anand Tale 29 batting)
