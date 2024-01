Vidarbha in command

BRIEF SCORES: At close Day 3

Vidarbha 1st innings 395 all out in 94.3 overs (Satyam Bhoyar 71, Aman Mokhade 44, Danish Malewar 56, Aniket Pande 44, Jagjot Sasan 93; Piyush Dahiya 5/85)

Haryana 1st innings 180 all out in 65 overs (Kunal Singh 59, Rishant Kohli 51; Pravin Rokde 4/28, Jagjot Sasan 6/21)

Vidarbha 2nd innings 184/7 decl. in 44.2 overs (Md Faiz 58, Jagjot Sasan 76; Piyush Dahiya 3/26)

Haryana 2nd innings 88/2 in 27 overs (Rishant Kohli 30 batting)