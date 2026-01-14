Vidarbha suffer huge defeat
Om Dhotre, who was unbeaten on 115 overnight, was dismissed by Aadarsh Malik without adding to his score, leaving Haryana victorious.
BRIEF SCORES
Vidarbha 1st innings 139 all out in 47.1 overs (Kashyap Pataskar 33, Malhar Dhurad 34, Nirmik Charde 34; Adarsh Malik 3/79, Piyush Dudy 3/29)
Haryana 1st innings 454 all out in 151.1 overs (Yovesh Kashyap 69, Abhiraj Vashisht 122, Yash Bhatotia 92, Harsh Kaushik 50 n.o.; Viraaj Maheshwari 2/59, Om Dhotre 4/111)
Vidarbha 2nd innings 280 all out 81.5 overs (Kashyap Pataskar 31, Kush Sharma 26, Om Dhotre 115, Veer Chikhalkar 25)
