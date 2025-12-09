Vidarbha take first innings lead over J&K
At close of play on Day 2, J&K were 107/4, effectively 88 runs ahead with six wickets in hand.
BRIEF SCORES
J&K 1st innings: 232 all out in 60 overs (Kamaksh Sharma 33, Faizan Ahmad 62, Shiva Thakur 34; Himanshu Kawale 5/72, Yash Titre 2/43)
Vidarbha 1st innings: 251 all out in 88.4 overs (Gaurav Nikam 52, Malhar Dosi 85, Rajveer Jolly 67; Abdul Basit Lone 3/39, Faizan Ahmad 2/39)
J&K 2nd innings: 107/4 in 39 overs (Kamaksh Sharma 41; Yash Titre 2/27)
Match situation: J&K lead by 88 runs