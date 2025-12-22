Vrishti to lead Vid U-15 team
By Lokmat Times Desk | Updated: December 22, 2025 21:45 IST2025-12-22T21:45:02+5:302025-12-22T21:45:02+5:30
VCA’s women’s selection panel, which met on Monday, named the following players and support staff: Vrishti Deshpande (Captain), ...
VCA’s women’s selection panel, which met on Monday, named the following players and support staff:
Vrishti Deshpande (Captain), Arya Pongde (Vice-Captain), Mahum Talib (wk), Veera Donode (wk), Chahiti Tembhre, Swara Karande, Riddhi Tundulwar, Janhvi Bishnoi, Siddhi Thakre, Akansha Barri, Arya Nandanwar,
Rima Paunikar, Muskan Mandhana, Vidhi Deshmukh, Kushi Katre, Siddhi Tundulwar and Purvi Pande.
Head Coach: Ranjit Paradkar, assistant coach: Deepak Joshi, assistant coach: Zeenat Qureshi Ali, S&C Coach: Sapna Meshram, Physio: Pranjali Wate, manager: Ruchila Lopis, video analyst: Krutika TekadeOpen in app