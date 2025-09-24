Wadkar to lead Vid in Irani Trophy
By Lokmat Times Desk | Updated: September 24, 2025 18:50 IST2025-09-24T18:50:10+5:302025-09-24T18:50:10+5:30
VCA’s Senior Selection Committee, comprising Sudhir Wankhede, P. Vivek and Jayesh Dongaokar, which met on Wednesday, selected the teal ...
Team: Akshay Wadkar (Captain & WK), Yash Rathod (Vice-Captain), Atharva Taide, Aman Mokhade, Danish Malewar, Harsh Dubey, Parth Rekhade, Yash Thakur, Nachiket Bhute, Darshan Nalkande, Aditya Thakare, Akshay Karnewar, Yash Kadam, Shivam Deshmukh (WK), Praful Hinge and Dhruv Shorey
Head coach: Usman Ghani, Assistant Coach: Dharmender Ahlawat, Physio: Dr Nitin Khurana, S & C Coach: Yuvraj Singh Dasondhi, side-arm ball thrower: Yash Thorat, video analyst: Ajinkya Sawale, masseur: Bhushan Zhade and manager: Jitendra Darbhe.Open in app